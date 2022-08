Νέα προβοκάτσια φαίνεται πως στήνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, μετατρέποντας το άσπρο σε μαύρο κατά την συνήθη τακτική τους. Αυτή τη φορά, επιχειρούν να βαφτίσουν «παρενόχληση» την αναγνώριση και αναχαίτιση τουρκικών μαχητικών από αντίστοιχα ελληνικά.

Τα τουρκικά μαχητικά F-16 θα προχωρούσαν σε προγραμματισμένη εθνική άσκηση με τη συμμετοχή ΝΑΤΟϊκών Nexus Ace μαζί με ένα AWACS, εντός του FIR Κωνσταντινούπολης. Όμως πριν ενσωματωθούν στην άσκηση αυτή, οι πιλότοι της Τουρκίας εισήλθαν γύρω στις 11 το πρωί στο FIR Αθηνών νοτίως της Λέσβου, χωρίς να υποβάλουν σχέδιο πτήσης, κατά παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να σηκωθούν ελληνικά μαχητικά για αναγνώριση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τουρκικά μαχητικά – που όπως αναφέρουν και οι Τούρκοι – είχαν «λοκαριστεί» από τα ελληνικά μαχητικά, αρνήθηκαν προς στιγμήν να αποχωρήσουν από το FIR Αθηνών, με αποτέλεσμα το περιστατικό να εξελιχθεί σε αερομαχία, πριν την τελική αναχαίτιση.

Οι Τούρκοι, δια του υπουργείου Άμυνας, γνωστοποίησαν πως για την «παρενόχληση» ενημέρωσαν ήδη το ΝΑΤΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Turkey says Greek F-16s once again locked on two Turkish F-16s in the Aegean Sea while conducting NATO’s AWACS and Nexus Ace training on August 24.



Turkish Defense Ministry once again notified NATO about the harassment, says Anadolu