Εξαφάνιση αγοριού στην Κυψέλη, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στην Κυψέλη για την εξαφάνιση του Μοχάμεντ Μπασίρ από το Σουδάν. Όπως σημειώνει το Χαμόγελο του Παιδιού, η ηλικία του αγοριού είναι αδιευκρίνιστη.

Για την εξαφάνιση στην Κυψέλη το Χαμόγελο του Παιδιού ανακοίνωσε την Τετάρτη (20.05.2026) ότι ο Μοχάμεντ Μπασίρ, αδιευκρίνιστης ηλικίας, αγνοείται από τις 17 Μαΐου βραδινές ώρες, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε την Τετάρτη και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ (ον) Μπασίρ (επ) έχει ύψος 1.68 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.