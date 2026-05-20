Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο στα διόδια Ανθούσας – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Λεπτομέρειες σχετικά με το πώς συνέβη το μοιραίο τροχαίο στην Αττική Οδό, που στοίχισε τη ζωή στον οδηγό μηχανής το απόγευμα της Τετάρτης 20.05.2026, φέρνει στο φως η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Αττική Οδό, κοντά στα διόδια της Ανθούσας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 15:10 και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του οδηγός μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περιπολικό της Τροχαίας Αττικής Οδού είχε σταματήσει στη ΛΕΑ για έλεγχο σε οδηγό φορτηγού, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Οι αστυνομικοί είχαν ενεργοποιήσει τους φάρους και τα αλάρμ του περιπολικού, ώστε να προειδοποιούνται οι διερχόμενοι οδηγοί.

Την ώρα που ολοκληρωνόταν ο έλεγχος και οι αστυνομικοί είχαν μπει ξανά στο περιπολικό για να φύγουν από το σημείο, μια μοτοσυκλέτα έπεσε αρχικά στο πίσω αριστερό μέρος του περιπολικού. Στη συνέχεια χτύπησε τον καθρέφτη της πόρτας του οδηγού και κατέληξε στο πίσω μέρος του φορτηγού που βρισκόταν μπροστά.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας.