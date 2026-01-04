Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε κέντρο αισθητικής – Καταστράφηκε ολοσχερώς, δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα (04.01.2026) σε κατάστημα στη Νέα Σμύρνη με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Η φωτιά ξέσπασε σε κέντρο αισθητικής στην πλατεία Ηρώων Κύπρου στη Νέα Σμύρνη και έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους γείτονες που άκουσαν δυνατούς ήχους μέσα στη νύχτα, από τα τζάμια της πρόσοψης που έσπαγαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Όταν βγήκαν στα μπαλκόνια, είδαν μεγάλες φλόγες να ξεπηδούν από το κατάστημα, οι οποίες έπαιρναν ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, ενδεχομένως λόγω και των υλικών που βρίσκονταν στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν πολύ γρήγορα 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες προτού επεκταθούν στους πάνω ορόφους του ακινήτου, οι οποίοι κατοικούνται. Για προληπτικούς λόγους, με τη βοήθεια της ΕΛΑΣ, εκκενώθηκαν και τα διπλανά κτίρια, ενώ έσπευσαν και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ -δίχως να χρειαστεί να μεταφέρουν κάποιον ένοικο σε νοσοκομείο.

Το κέντρο αισθητικής υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή και ήδη ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.