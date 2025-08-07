Ελλάδα

Νεαροί πέταξαν νερόμπομπες σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο

Η παρέα των νεαρών δεν σταμάτησε να πετά νερόμπομπες προς το σημείο όπου καθόταν ο μοναδικός επιβάτης, μέχρι να θολώσει τελείως το παράθυρό του
Νεαρός
Η στιγμή που ο νεαρός πετά την πρώτη νερόμπομπα στο λεωφορείο

Επίθεση με νερόμπομπες δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης (05.08.2025) ένα αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη από μία ομάδα νεαρών. Θύματα του τρομακτικού περιστατικού, ήταν ο οδηγός του λεωφορείου και ο μοναδικός επιβάτης του.

Η επίθεση με τις νερόμπομπες έγινε το βράδυ της Τρίτης, όταν το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε που ενώνει Νεοχωρούδα με τον Πεντάλοφο.

Ο μοναδικός επιβάτης του λεωφορείου, ανυποψίαστος τραβούσε βίντεο τη θέα έξω από το παράθυρο, όταν είδε έναν νεαρό, χωρίς μπλούζα και με καλυμμένο το πρόσωπό του να πετά με δύναμη στο λεωφορείο τη νερόμπομπα.

Δείτε το βίντεο:

Αφού έγινε η αρχή, οι φίλοι του δράστη ξεκίνησαν να πετούν και εκείνοι νερόμπομπες με αποτέλεσμα το τζάμι να θολώσει.

Αν και αυτή η κίνηση μπορεί να φαίνεται παιχνιδιάρικη ή αθώα, κρύβει πολλούς κινδύνους καθώς ο οδηγός ήταν πολύ εύκολο να τρομάξει και να χάσει τον έλεγχο του λεωφορείου.

Όπως πληροφορείται η ΕΡΤ, έχουν καταγραφεί και άλλα περιστατικά με αγνώστους που πετούν πέτρες ή αβγά στα λεωφορεία.

