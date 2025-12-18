Νεαρός τραγουδιστής μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις σε εργασιακό χώρο: «Δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση»

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε ο νεαρός τραγουδιστής, Στέφανος Παπαδόπουλος, για να καταθέσει μήνυση σε βάρος του γνωστού καλλιτέχνη, Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο νεαρός τραγουδιστής έφτασε στην Ευελπίδων συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, όπου θα καταθέσει τη μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο και αφορά σε περιστατικά που έγιναν πριν από 8 με 9 μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την καταγγελία που έκανε κατά του γνωστού τραγουδιστή μίλησε ο 21χρονος, βγαίνοντας από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. «Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Παρά μόνο ηθική δικαίωση. Θα τα πούμε όλα στο μέλλον. […] Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο. Να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο» σημείωσε αρχικά.

Αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν ο Στέφανος Παπαδόπουλος είπε ότι έγιναν «την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου. Ας λένε ό,τι θέλουν, εμένα δεν με αφορά (τι λένε οι άλλοι). Ναι, (συνέχισα να εργάζομαι) κανονικά. Όχι, καμία επαφή (με τον κ. Μαζωνάκη). Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, θα αναφερθούμε στη μήνυση. Η δουλειά μου είναι. Να σβήσω τη δουλειά μου;». Σε άλλο σημείο τόνισε ότι υπάρχουν μάρτυρες για όσα περιγράφει στην καταγγελία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης σημείωσε: «Καταρχάς ουδέποτε υπήρξε, οποιαδήποτε εκβίαση ξεκάθαρη ούτε χρημάτων ούτε οτιδήποτε άλλο. Από την πρώτη στιγμή δεν είναι τυχαίο που προβήκαμε σε μήνυση και όχι αγωγή. Σκοπός μας δεν είναι τα χρήματα αλλά σκοπός του εντολέος μου είναι η ηθική του δικαίωση και να φανεί η αλήθεια. Για ποιον λόγο έγινε αυτό 8-9 μήνες να μην ξεχνάμε και να μην είναι κοντή η μνήμη μας, κατέθεσαν γεγονότα μετά από 5 και 10 χρόνια και βρήκαν την δικαίωση, όχι στο 8μηνο που ήρθε και κατέθεσε τα πράγματα όπου ήταν εξαρτημένος από εργασιακό περιβάλλον αυτό για να έχετε και μια εικόνα στο τι γίνεται. Είναι άμεσα αυτά τα οποία αναφέρει, δεν έχει περάσει ούτε 8μηνο από αυτά τα οποία έχει αναφέρει και σε επίπεδο μηνύσεως και με τους μάρτυρες αλλά και μετά έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε. Σε νομικό επίπεδο όλα αυτά τα θεωρώ πυροτεχνήματα δεν υπάρχει ούτε εκβίαση ούτε επιχειρηματίας από πίσω ούτε τίποτε άλλο. Είναι κρίμα να συνδυάζουν την καταγγελία του οπουδήποτε ανθρώπου που είναι συγκεκριμένα τραγουδιστής και εργαζόμενος σε έναν συγκεκριμένο χώρο με εντελώς διαφορετικά γεγονότα. Είναι απλά αυτό το οποίο θέλει είναι η δικαίωση και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, στην οποία μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου».

Τονίζεται πως «περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη».