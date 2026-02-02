Νεφρική δυσλειτουργία: Το νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», οι δικαιούχοι και οι αντίστοιχες εξετάσεις

Το νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική δυσλειτουργία, έχει ήδη ξεκινήσει και θα περιλαμβάνει εξετάσεις που θα αναλύουν δύο βασικούς δείκτες.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κ.Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για το πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία, ο πρώτος δείκτης είναι ο «eGFR» μέσω της κρεατινίνης αίματος σε συνδυασμό με την ηλικία και το φύλο, ο οποίος δείχνει «πόσο καλά φιλτράρουν τα νεφρά».

Στη συνέχεια, ελέγχεται ο δεύτερος δείκτης «uACR», που αφορά τον λόγο λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων σε πρωινό δείγμα και ο οποίος «τσιμπάει» τη βλάβη στα νεφρά.

«Έτσι, θα έχουμε μια ολοκληρωμένη αποτύπωση κάποιας βλάβης ή πρώιμης ένδειξης βλάβης», σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός.

Σύμφωνα με την ίδια, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πάνω από 1.590.000 παραπεμπτικά για εξετάσεις, ενώ θα προστεθούν άλλοι 250.000 δικαιούχοι για όσους έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν τις εξετάσεις τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας proliptikes.gov.gr. Οι προβλεπόμενες εξετάσεις παρέχονται δωρεάν, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης.

Όπως εξήγησε η κ. Αγαπηδάκη, το πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. «Όσοι έχουν διαγνωστεί με κάποια καρδιακή πάθηση και θεωρούνται υψηλού κινδύνου, θα λάβουν παραπεμπτικό για εξετάσεις για τη νεφρική δυσλειτουργία», σημείωσε. «Ναι το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Και, μάλιστα, σκεφτείτε, ότι οι προλητικές εξετάσεις απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, δηλαδή σε ανθρώπους που θεωρούνται υγιείς», πρόσθεσε.

Τόνισε, επίσης, ότι πρόκειται για ένα από τα πιο μεγάλα προγράμματα πρόληψης.

Στους δικαιούχους αποστέλλονται αυτόματα παραπεμπτικά για εξετάσεις αίματος και ούρων, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση νεφρικής δυσλειτουργίας. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Νόσο, με το 80% να παραμένει αδιάγνωστο λόγω της ασυμπτωματικής εξέλιξης της νόσου στα αρχικά στάδια. Παράλληλα, η χώρα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ασθενών τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στην Ευρώπη.

Από την μεριά του, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε πως αν κάποιος διαγνωστεί έγκαιρα με νεφρική δυσλειτουργία, «υπάρχουν πολύ καλά φάρμακα που μπορούν να καθυστερήσουν ως να σταματήσουν την εξέλιξη τη νόσου». «Να προλάβουμε την κατάσταση να μην χρειάζεται να φτάνουν οι πολίτες να κάνουν αιμοκάθαρση, η οποία είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία για τους ασθενείς και πολύ κοστοβόρα για το σύστημα υγείας», είπε.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε, επίσης, πως το πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία και το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο τώρα χρηματοδοτείται όλο το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Η χρόνια νεφρική νόσος δεν επηρεάζει μόνο τη νεφρική λειτουργία, αλλά αυξάνει σημαντικά και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, καθώς οι ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία εμφανίζουν πολλαπλάσια πιθανότητα εκδήλωσης εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία

Όσον αφορά το δεύτερο νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία στους ενήλικες, η αναπληρώτρια υπουργός δήλωσε ότι οι δικαιούχοι είναι 36.360.

«Προβλέπει τη δωρεάν χορήγηση καινοτόμων φαρμακευτικών θεραπειών υψηλού κόστους, σε συνδυασμό με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, εξατομικευμένη ιατρική παρακολούθηση και συνεχή καθοδήγηση. Απευθύνεται σε πολίτες με ιδιαίτερα αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37–40 με συνυπάρχουσες νοσηρότητες). Κεντρικός στόχος της δράσης είναι η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, η ασφαλής και σταδιακή απώλεια βάρους και η μακροχρόνια διαχείριση της παχυσαρκίας, με απώτερο σκοπό τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου».

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε με την αποστολή των πρώτων γραπτών μηνυμάτων στις 23 Δεκεμβρίου 2025. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6.000 πολίτες έχουν ήδη λάβει δωρεάν ιατρική υποστήριξη.

Η αποστολή των SMS, τα οποία περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, συνεχίζεται σταδιακά και αναμένεται να καλύψει συνολικά 36.360 δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Το 10% των δικαιούχων έχει Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 50 και η πλειονότητά βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής.

Για τους κλινικά υπέρβαρους ασθενείς (με ΒΜΙ άνω του 50), οι οποίοι δυσκολεύονται να μετακινηθούν για να κάνουν εξετάσεις, η κ.Αγαπηδάκη δήλωσε πως σε συνεργασία με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν κατ’οίκον. «Πρόκειται για περίπου 3.500 ανθρώπους. Ο ενδοκρινολόγος μπορεί να πάει στο σπίτι του ασθενούς, να γίνει η αιμοληψία». Παράλληλα, στο πρόγραμμα εντάσσονται και φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν θεραπευτική άσκηση στο σπίτι.

Τέλος, ο κ.Γεωργιάδης δήλωσε πως την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την έναρξη της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία. «Για πρώτη φορά έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα στην πρόληψη» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να κάνουν τις εξετάσεις. «Η φιλοσοφία του υπουργείου Υγείας είναι πάμε εμείς στον κόσμο αντί να έρθει αυτός σε εμάς», πρόσθεσε.

Πηγή: iatropedia.gr