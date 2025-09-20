Νεκρή 64χρονη Βρετανίδα σε κρουαζιερόπλοιο στον Πειραιά – Ξεψύχησε στην καμπίνα της

Μία γυναίκα από τη Βρετανία εντοπίστηκε νεκρή σε κρουαζιερόπλοιο στον Πειραιά το Σάββατο (20.09.2025). Η άτυχη επιβάτιδα, ηλικίας 64 ετών άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στην καμπίνα της.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου ενημερώθηκε το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ότι μία 64χρονη υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, επιβάτιδα σε κρουαζιερόπλοιο σημαίας Μπαχάμες, πέθανε στην καμπίνα της.

Ο θάνατός της διαπιστώθηκε από τον γιατρό του πλοίου.

Από τη Λιμενική Αρχή του Τζελέπη που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.