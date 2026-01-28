Ελλάδα

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: «Τα θυμάμαι όλα, θρηνώ τους φίλους μου, ήμασταν αδέρφια» λέει τραυματίας του τροχαίου στη Ρουμανία

«Σήμερα, είναι πένθος, δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει, εγώ δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα» λέει ο ένας από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία / EUROKINISSI

Στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας νοσηλεύονται οι τραυματίες και μοναδικοί επιζώντες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος με το βαν, στο οποίο επέβαιναν 10 οπαδοί του ΠΑΟΚ, με τους 7 να βρίσκουν τραγικό θάνατο το μεσημέρι της Τρίτης (27.01.2026).

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι, σε πολυσύχναστο και επικίνδυνο οδικό άξονα της Ρουμανίας, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες. Κατά τη διάρκεια προσπέρασης, το βανάκι που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Γαλλία, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα, με αποτέλεσμα να διαλυθεί και να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Η βόρεια Ελλάδα θρηνεί 7 νεαρά παιδιά της και το πανελλήνιο πενθεί μαζί με τους φίλους και τους συγγενείς των αδικοχαμένων παιδιών. Το πρωί της Πέμπτης, παράλληλα, αναμένεται να μεταφερθούν αεροπορικώς οι τρεις επιζώντες του δυστυχήματος από τη Ρουμανία στην Ελλάδα, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας.

Ένας εκ των τριών τραυματιών του σοκαριστικού τροχαίου των οπαδών του ΠΑΟΚ μίλησε στο Live News και περιέγραψε την στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης που στοίχησε τη ζωή στους φίλους του.

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα, είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει. Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε 3 επιζώντες. Εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και 7 νεκρούς», είπε αρχικά.

Για την κατάσταση της υγείας του αλλά και για τους άλλους δύο τραυματίες ανέφερε: «Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά στα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε και με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω».

Για το ταξίδι και το δυστύχημα είπε: «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πως κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν 6 άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».

Κεριά και λουλούδια έξω από το κατάστημα που εργαζόταν ο 30χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στη Ρουμανία
Συγγενείς των θυμάτων, τα οποία κατάγονταν από Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη είναι σοκαρισμένοι και απαρηγόρητοι - Κλειστό το μαγαζί στο οποίο εργαζόταν ένας εκ των 7 θυμάτων στη Ρουμανία
Το μαγαζί στο οποίο δούλευε ο 30χρονος που σκοτώθηκε στην Ρουμανία
Πολύμηνη η διαρροή προπανίου στη Βιολάντα - Από σπινθήρα η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων
Η ποσότητα του προπάνιου που εντοπίστηκε στο άζωτο ήταν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα – Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής για τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή στις 5 γυναίκες
Εικόνα από drone πάνω από το κατεστραμμένο τμήμα του εργοστασίου ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
23
Τα πρόσωπα της τραγωδίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
Ο Βασίλης Μολντοβάνοφ, ο Βασίλης Πάλο, ο Χρήστος Ζέπος και ο Γιώργος Κεσανίδης, ο Κώστας Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Μαρωνίτης είναι οι έξι από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα
Τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ 9
Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για την έκρηξη με τις 5 νεκρές στη «Βιολάντα» - Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας στο μοιραίο εργοστάσιο
Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασαν στον Εισαγγελέα Τρικάλων, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας αλλά και ο τεχνικός βάρδιας
εργαζόμενοι έξω από το εργοστάσιο Βιολάντα
