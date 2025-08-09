Νεκρός ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς μετά από τροχαίο στην Εγνατία οδό – Διασωληνωμένη η σύζυγός του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας φωτογράφος και φωτορεπόρτερ το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025) μετά από τροχαίο στην Εγνατία οδό.

Ο 55χρονος Γιάννης Δημητράς, οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην Εθνική οδό, έχοντας τη στη θέση του συνοδηγού την 38χρονη σύζυγό του, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το τροχαίο.

Το αυτοκίνητο του 55χρονου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα της Εγνατίας Οδού, λίγο πριν τα διόδια στα Τύρια. Και οι δύο επιβάτες του οχήματος εγκλωβίστηκαν μέσα μετά την σφοδρή σύγκρουση.

Για τον απεγκλωβισμό και των δύο απαιτήθηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κινητοποίησε τέσσερα οχήματα.

Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι, μέσω social media, απηύθυνε δημόσια έκκληση για προσφορά αίματος προς ενίσχυση της 38χρονης Μαργαρίτας Σαμοΐλη, η οποία δίνει τη δική της μάχη για τη ζωή.

Το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κέρκυρας, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Γιάννη Δημητρά, μεταφέροντας τα συλλυπητήρια όλων των μελών του στην οικογένειά του.

Ο Γιάννης Δημητράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και, μετά τις σπουδές του στη Σχολή Κινηματογράφου «Ευγενία Χατζίκου», στο τμήμα Διευθυντών Φωτογραφίας, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα, τόπο καταγωγής του, όπου και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά.

Διετέλεσε για οκτώ χρόνια ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και από το 2005 ήταν μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος. Συνεργάστηκε με περιοδικά, εφημερίδες και μουσεία, ενώ εργάστηκε ως φωτογράφος σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές.