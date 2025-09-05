Ελλάδα

Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως

Ο άνδρας προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τη γραμμή από αφύλακτο σημείο - Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της αστυνομίας
Τρένο παρέσυρε πεζό
Οι πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν αλλά ήταν νεκρός

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (05.09.2025) στην λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στο κέντρο της Αθήνας όπου ένας άνθρωπος παρασύθηκε από συρμό τρένου χάνοντας τη ζωή του. 

Το τραγικό περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 8 το πρωί  στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, στην Αθήνα και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης του ατόμου από το συρμό του τρένου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες συρμός τρένου παρέσυρε έναν πεζό, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός με την αμαξοστοιχία να έχει ανικητοποιηθεί. Επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή και τον παρέσυρε το τρένο. Φέρεται μάλιστα να έχει διαμελιστεί, ενώ  τρένο δεν μπορούσε να κόψει ταχύτητα.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από συρμό τρένου
Μεγάλη κινητοποίηση για τον επεγκλωβισμό
Τρένο παρέσυρε πεζό
Μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο
Τρένο παρέσυρε πεζό
Το τρένο μετά την παράσυρση ακινητοποιήθηκε
Τρένο παρέσυρε πεζό
Το σημείο όπου έγινε η παράσυρση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο άνδρας προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τη γραμμή από αφύλακτο σημείο επί της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως

 

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της αστυνομίας. 

Δυστύχημα με συρμό του προαστιακού
Ασθενοφόρο στο σημείο του δυστυχήματος στην Κωνσταντινουπόλεως
Τροχαίο δυστύχημα με προαστιακό στην Κωνσταντινουπόλεως
Πυροσβέστες μπροστά από τον προαστιακό

Αστυνομικοί της Τροχαίας έχουν ξεκινήσει έρευνα στο σημείο προκειμένου να εξακριβώσουν τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

