Νέο Φάληρο: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά στη μέση του δρόμου – Βγήκαν τελευταία στιγμή οι επιβάτες, δείτε βίντεο

Δεύτερο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μέσα σε λίγη ώρα, το πρωί της Κυριακής (07.12.2025) στο Νέο Φάληρο.

Αυτοκίνητο που βρίσκονταν στον δρόμο όπου οδηγεί από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην Πειραιώς, στο Νέο Φάληρο, τυλίχθηκε στις φλόγες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο προκλήθηκε το τροχαίο ατύχημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως εκδηλώθηκε μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Στο σημείο έσπευσε μέσα σε λίγα λεπτά πυροσβεστικό όχημα το οποίο λίγο νωρίτερα επιχειρούσε στο αυτοκίνητο που καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά στο Παλαιό Φάληρο.

Το ζευγάρι που επέβαινε στο αυτοκίνητο βγήκε τελευταία στιγμή, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Μάλιστα, αν και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου, λίγη ώρα μετά μετακινήθηκε μόνο του με αποτέλεσμα να ανέβει πεζοδρόμιο.

Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Το πρώτο τροχαίο ατύχημα έγινε και πάλι τα ξημερώματα, στο Παλαιό Φάληρο αυτή τη φορά, με αποτέλεσμα και αυτό το αυτοκίνητο να τυλιχθεί στις φλόγες και να καταστραφεί ολοσχερώς.

Όλα έγιναν, όταν σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, γυναίκα οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δεύτερο όχημα. Ως αποτέλεσμα είχε να προκληθεί φωτιά στο αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα και να καταστραφεί.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκίνητου μεταφέρθηκε στο προληπτικά στο νοσοκομείο ενώ στο όχημα που προκάλεσε το τροχαίο επέβαιναν 2 κοπέλες που είναι καλά στην υγεία τους.