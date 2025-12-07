Ελλάδα

Παλαιό Φάληρο: Οδηγός αυτοκινήτου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε τροχαίο – Κάηκε ολοσχερώς το όχημα του

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκίνητου μεταφέρθηκε στο προληπτικά στο νοσοκομείο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (07.12.2025) στο Παλαιό Φάληρο, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να τυλιχθεί στις φλόγες και να καταστραφεί ολοσχερώς.

Όλα έγιναν σε γέφυρα του Παλαιού Φαλήρου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δεύτερο όχημα. Ως αποτέλεσμα είχε να προκληθεί φωτιά στο αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα και να καταστραφεί.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκίνητου μεταφέρθηκε στο προληπτικά στο νοσοκομείο ενώ στο όχημα που προκάλεσε το τροχαίο επέβαιναν 2 κοπέλες που είναι καλά στην υγεία τους.

