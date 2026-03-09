Νέο καινοτόμο πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιo για ενήλικες διαθέσιμο στην Ελλάδα

Η MSD (γνωστή ως Merck & Co., Inc. στις ΗΠΑ και τον Καναδά), εταιρία με κληρονομιά άνω των 40 ετών στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην πρόληψη των πνευμονιοκοκκικών νοσημάτων, ανακοινώνει σήμερα (9/3/2026) την έλευση στην Ελλάδα ενός νέου καινοτόμου πνευμονιοκοκκικού συζευγμένου εμβολίου για ενήλικες.

Το νέο εμβόλιο είναι σχεδιασμένο να στοχεύει 21 ορότυπους που καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου στον ενήλικο πληθυσμό, καθώς περιέχει, 8 μοναδικούς ορότυπους που δε στοχεύονται από κανένα άλλο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.

Το πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο δύναται να προσφέρει προστασία σε ανεμβολίαστους ενήλικες ασθενείς (ειδικά στους ηλικιωμένους και σε ομάδες υψηλού κινδύνου, λόγω νοσημάτων ή άλλων καταστάσεων, που διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο για πνευμονιοκοκκική πνευμονία και πνευμονιοκοκκική διεισδυτική νόσο), προσφέροντας δυνητικά σημαντικό όφελος, λόγω των οκτώ μοναδικών ορότυπων για τους οποίους παρέχει κάλυψη.

Προκειμένου να προαχθεί η προστασία του ενήλικου πληθυσμού άνω των 65 ετών από την πνευμονιοκοκκική νόσο, η MSD ενώνει δυνάμεις με τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η MSD μαζί με τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ θα ενισχύσουν τις προσπάθειες πρόληψης και θα επεκτείνουν τη διάδοση αξιόπιστης, τεκμηριωμένης πληροφόρησης σε όλη την ιατρική κοινότητα της χώρας.

Οι δυο εταιρίες θα είναι υπεύθυνες για την επιστημονική ενημέρωση σε πνευμονολόγους, γενικούς ιατρούς και παθολόγους, ενώ συγκεκριμένα η ΒΙΑΝ – θυγατρική του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ – θα αναλάβει να επικοινωνήσει περαιτέρω τα οφέλη του εμβολιασμού κατά του πνευμονιόκοκκου στα ιδιωτικά φαρμακεία. Η συνεργασία τίθεται σε ισχύ στις 9 Μαρτίου 2026. Η MSD είναι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος CAPVAXIVE™ και έχει την ευθύνη κυκλοφορίας του σε όλα τα κανάλια διανομής.

Σχετικά με την πνευμονιοκοκκική νόσο

Βάσει στοιχείων της ετήσιας επιδημιολογικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων για το 2022, η πνευμονιοκοκκική νόσος εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τις ενήλικες ομάδες, προκαλώντας διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο και πνευμονιοκοκκική πνευμονία.2 Η Ελλάδα, βάσει δεδομένων του 2021, παρουσιάζει υψηλή εμβολιαστική κάλυψη στα παιδιά (95,6%) ωστόσο σύμφωνα με τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας υγείας Hellas Health VIII του 2021, τα ποσοστά εμβολιασμού σε ενήλικες για πνευμονιόκοκκο παραμένουν χαμηλά, της τάξεως του 25%.

Η MSD στην Ελλάδα

Η MSD εστιάζει σε τομείς όπως η ογκολογία, τα εμβόλια, η νοσοκομειακή περίθαλψη, η πνευμονική υπέρταση και η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής. Παράλληλα επενδύει και παρουσιάζει ταχύτατη ανάπτυξη στον τομέα των κλινικών μελετών, διεξάγοντας σήμερα 80 ενεργές κλινικές μελέτες σε 174 κέντρα με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 660 ασθενών, ενισχύοντας την επιστημονική έρευνα αιχμής και προσφέροντας στους ασθενείς έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα.

Τα επόμενα χρόνια αναμένεται η δραστηριοποίηση της MSD και επενδύσεις σε τομείς όπως τα καρδιομεταβολικά και τα αναπνευστικά νοσήματα, η ανοσολογία, η οφθαλμολογία, τα λοιμώδη νοσήματα και η νευρολογία. Tέλος, πρόσφατα δεδομένα μελέτης του Ινστιτούτου WiFOR αναδεικνύουν το αποτύπωμα της MSD στην Ελλάδα και συνεισφορά της στην εθνική οικονομία. H MSD το 2024, εισέφερε €44 εκατ. άμεσα στο ΑΕΠ, δημιούργησε 229 άμεσες θέσεις εργασίας και υποστήριξε περισσότερες από 935 επιπλέον θέσεις μέσω της αλυσίδας αξίας, ενώ επένδυσε €9 εκατ. σε Έρευνα & Ανάπτυξη, με ένταση έρευνας 21%, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030.

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ στην Ελλάδα

Με 100 χρόνια ιστορίας στον κλάδο του Φαρμάκου και προσφοράς στον Άνθρωπο, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ έχει συνδέσει την παρουσία του με την ίδια την οικονομική και επιχειρηματική εξέλιξη της σύγχρονης Ελλάδας.

Αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη δύναμη παραγωγής στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία και καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και στην εμπορία, στη διανομή και στην εξαγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα και η ευρωστία· τα 4 υπερσύγχρονα εξειδικευμένα εργοστάσια ο όγκος παραγωγής των πάνω από 121 εκ. τεμαχίων ετησίως οι περισσότερες από 100 διεθνείς συνεργασίες· οι εξαγωγές προϊόντων σε 114 χώρες οι περισσότεροι των 1.300 εργαζομένων, στην πλειονότητά τους υψηλής επιστημονικής ειδίκευσης· αποτελούν μοναδικά μεγέθη που καθιστούν τη ΒΙΑΝΕΞ τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα, και τον Όμιλο μια σημαντική δύναμη στην ελληνική οικονομία.