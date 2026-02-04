Νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της παρακολούθησης και της θεραπείας ασθενών με καρκίνο

Ο καρκίνος εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας αναμένεται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων δέκα ημερών ένα νέο νομοσχέδιο, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παρακολούθησης και της θεραπείας των ογκολογικών ασθενών.

Κεντρικός πυλώνας του νέου νομοσχεδίου, που μπαίνει στη μάχη για την καταπολέμηση του καρκίνου, είναι η μετεξέλιξη του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών σε εφαρμογή (app) για κινητά τηλέφωνα, με σκοπό τη δημιουργία μιας άμεσης γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και ιατρικού προσωπικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετάβαση από τον παραδοσιακό ηλεκτρονικό φάκελο σε μια εύχρηστη εφαρμογή δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική αναβάθμιση, αλλά μια προσπάθεια δημιουργίας μιας «ψηφιακής κοινότητας».

Εντός της κοινότητας αυτής, οι ασθενείς θα μπορούν να μοιράζονται εμπειρίες, ενώ οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα για ταχύτερη ανταλλαγή διαγνωστικών εξετάσεων και τη διεξαγωγή ψηφιακών ογκολογικών συμβουλίων, μια πρακτική που ήδη εφαρμόζεται στα ογκολογικά νοσοκομεία από το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο 10ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της εξέλιξης:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας τόσο μεταξύ της κοινότητας των ογκολογικών ασθενών που έχουν να μοιραστούν μεταξύ τους σίγουρα πολλές εμπειρίες, για το ποια ήταν η πρακτική και πραγματική αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών καρκίνου από τον καθένα από αυτούς στον ίδιο και στις οικογένειές τους, αλλά και μεταξύ των γιατρών, να μπορούν ευκολότερα να έχουν επαφή, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, διαγνωστικές εξετάσεις, να κάνουν ψηφιακά ογκολογικά συμβούλια και όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι αποτελούν πια ένα πολύ μεγάλο εργαλείο».

Τα αποτελέσματα του «Προλαμβάνω» στη μάχη κατά του καρκίνου

Η έγκαιρη διάγνωση αποδεικνύεται ο κρισιμότερος παράγοντας για την επιβίωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου:

178.000 πολίτες εντοπίστηκαν με ευρήματα μέσω των προληπτικών εξετάσεων (συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών).

πάνω από το 50% εξ αυτών, διαγνώστηκαν τελικά με καρκίνο και βρίσκονται ήδη σε θεραπεία.

Επίσης, η βελτίωση της πρόσβασης των ογκολογικών ασθενών σε ειδικευμένους γιατρούς μέσω του myhealth app και της γραμμής 1566 έχει επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία της πρώτης γνωμάτευσης, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Επενδύσεις σε υποδομές και εθνικό σχέδιο δράσης

Πέρα από το ψηφιακό σκέλος, το Υπουργείο δρομολογεί σημαντικές κινήσεις για τη θωράκιση του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης αναμένεται να αυξηθεί η χρηματοδότηση, καθώς υπάρχει δέσμευση μεγάλου ποσού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2026-2030 για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο, με την ΕΛΛΟΚ να τίθεται επικεφαλής της ομάδας εργασίας.

Επίσης, νέες Ογκολογικές Μονάδες, όπως το Κέντρο Ανοσοθεραπείας στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», παραδίδονται μέχρι το Πάσχα, ενώ στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» έως τις 30 Ιουνίου θα λειτουργήσει το μεγαλύτερο Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο της χώρας. Τέλος, αναμένονται σύντομα τα εγκαίνια της πρώτης Ογκολογικής Κλινικής Κεντρικής Ελλάδος, στη Λαμία.

Η πρόκληση του κόστους και η εγχώρια παραγωγή

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που παρουσιάστηκαν αφορά τον διπλασιασμό των ασθενών που χρήζουν ακριβών θεραπειών. Ο Υπουργός αποκάλυψε πως από 12.000 ΑΜΚΑ το 2024, φτάσαμε τα 21.000 ΑΜΚΑ το 2025 για εξειδικευμένες ανοσοθεραπείες και χημειοθεραπείες.

Για την αντιμετώπιση αυτής της οικονομικής πίεσης, σχεδιάζεται θεσμικό πλαίσιο για την παραγωγή καινοτόμων θεραπειών εντός των δημόσιων δομών:

«Αν δείτε την αύξηση της δαπάνης των νοσοκομειακών φαρμάκων θα διαπιστώσετε ότι μεταξύ 2023-2024 είχαμε 0% αύξηση. Αλλά μεταξύ 2024-2025 είχαμε περίπου 10% αύξηση. Αυτό το 10% είναι μόνο στα ογκολογικά φάρμακα… Άρα για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να μπορούμε να προχωρήσουμε και εμείς, όπως και άλλες χώρες το έχουν κάνει, στην δική μας παραγωγή τέτοιου τύπου θεραπειών και μπορεί πια η τεχνολογία το επιτρέπει να το κάνουμε και το δημόσιο θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε αυτό με πολύ μεγάλη ταχύτητα», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.