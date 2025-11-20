Νέος Κόσμος: Ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο οδηγό – «Ο 29χρονος με εκβίαζε» λέει ο πατέρας του 21χρονου

Νέες αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα στον Νέο Κόσμο με θύμα έναν 58χρονο οδηγό που δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου από έναν 29χρονο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή Live News κατά την διάρκεια της ιατροδικαστικής εξέτασης εντοπίστηκαν ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο οδηγό που δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό στον Νέο Κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σορός του άνδρα φέρει σημάδια γύρω από τον λαιμό, με όλα να δείχνουν ότι ο 29χρονος τον έπιασε από τον λαιμό.

Συγκεκριμένα είναι σπασμένο η αριστερή πλευρά του υοειδούς οστού.

Επιπλέον στο πρόσωπο του άτυχου θύματος βρέθηκαν ίχνη πληγμάτων από γροθιές και τα χτυπήματα πάνω στο τιμόνι, στα χείλη, στα μάτια κι αλλού, ενώ είχε και ρινορραγία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη είχε κατάγματα στον θώρακα και στα πλευρά.

15 χτυπήματα μέσα σε μόλις 10 δευτερόλεπτα, όπως φαίνεται από την επεξεργασία της εικόνας, με το θύμα εγκλωβισμένο στο αυτοκίνητό του, να μην μπορεί να αποφύγει τις γροθιές στο κεφάλι.

«Ο γιος μου δεν συμμετείχε στον καβγά για αυτό και αφέθηκε ελεύθερος»

H ώρα είναι 15:45 το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας και ο γιος του παρκάρει το μηχανάκι του, σε αυτό το σημείο.

Τα επόμενα δευτερόλεπτα γίνεται αυτόπτης μάρτυρας σε ένα έγκλημα, στη δολοφονία του 58χρονου οδηγού, από τα διαδοχικά χτυπήματα του φίλου του.

Παραμένει στο σημείο και αργότερα καταλήγει στα χέρια αστυνομικών.

Ο πατέρας του, αποφασίζει να μιλήσει για πρώτη φορά στο Live News για να προβάλει τους ισχυρισμούς του. Στον απόηχο της δολοφονικής επίθεσης και των νέων στοιχείων για τα όσα έγιναν στο Νέο Κόσμο.

«Ο δεύτερος από πίσω, που δεν συμμετείχε στον καυγά, είναι ο γιος μου. Είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος, γιατί δεν συμμετείχε, δεν είχε καμία σχέση με τον καυγά», είπε ο πατέρας του 21χρονου.

Όπως μας λέει τα δύο μηχανάκια, με τα οποία έγινε η καταδίωξη του θύματος ήταν δικά του. Δεν γνώριζε όμως πού βρίσκονταν τους τελευταίους μήνες.

«Ο συγκεκριμένος, ο (…), αυτός που προκάλεσε τον θάνατο του 58χρονου, πήγε μαζί με τον γιο μου και πήρε με τη συγκατάθεσή μου δύο μηχανάκια και ένα αυτοκίνητο, γιατί εγώ χρειάστηκε να λείψω επειγόντως. Από εκεί που τα είχα σταθμευμένα.

Τα πήραν με την συγκατάθεσή μου με τα κλειδιά και δεν μου τα δίνανε, δεν μου τα επέστρεφαν για κανένα λόγο. Έχω καταθέσει πινακίδες. Το ένα από τα δύο μηχανάκια είναι δικό μου, στο όνομά μου, αυτό που οδηγούσε ο (…). Τα έχουν πάρει πριν από 4 μήνες, τα έχουν πάρει από εκεί που τα είχα σταθμευμένα».

Υποστηρίζει πως έπεσε θύμα εκβιασμού από τον 29χρονο που κατηγορείται για το έγκλημα. Λέει πως ο γιος του, τον πρόδωσε σε αυτή την ιστορία, ενώ αφήνει αιχμές και για τη στάση που κράτησε η αστυνομία.

«Έχω προσπαθήσει τόσες φορές να επικοινωνήσω με αστυνομία, έχει μιλήσει και η γυναίκα μου με την αστυνομία, έχει πει τι γίνεται. Τις πινακίδες των τριών οχημάτων τις έχουμε καταθέσει πριν από 20 μέρες. Επειδή έβλεπα και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ πλέον και καταθέσαμε τις πινακίδες.

Και το Σάββατο που μίλησα εγώ μαζί με τον (…), του λέω ρε φίλε τι θα γίνει; Να στείλω την γυναίκα μου να έρθει να δει το αυτοκίνητο, να δω σε τι κατάσταση είναι. Και μου λέει «ξέρεις, θα μου μεταβιβάσεις το μηχανάκι για να σου δώσουμε το αυτοκίνητο». Δηλαδή άρχισα και δεχόμουν απειλές από εκεί και πέρα», είπε ο πατέρας του 21χρονου.

Όσες φορές και αν προσπάθησε να πάρει πίσω τα δύο μηχανάκια και το αυτοκίνητό του, δεν έβγαλε άκρη, όπως μας λέει. Από ένα σημείο και μετά μάλιστα, υποστηρίζει πως ο 29χρονος γινόταν όλο και πιο προκλητικός.

Σε βάρος του 29χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το βίντεο άφηνε στον κατηγορούμενο ελάχιστα περιθώρια να αρνηθεί τη συμμετοχή του, στο έγκλημα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το έγκλημα είχε ξεκινήσει λίγες ώρες πριν από αυτές τις ανατριχιαστικές εικόνες, όταν δράστης και θύμα διαπληκτίστηκαν στην οδό Φραντζή.

Το επεισόδιο φάνηκε να λήγει, αλλά όπως φαίνεται συνεχίστηκε έξω από γυμναστήριο.

Κάμερες ασφαλείας καταγράφουν στιγμές από την καταδίωξη, που ολοκληρώνεται όταν ο 58χρονος χάνει τον έλεγχο του οχήματός του, σε δρόμο που οδηγούσε σε αδιέξοδο. Τα επόμενα δευτερόλεπτα, χάνει τη ζωή του, από τα διαδοχικά χτυπήματα του 29χρονου.

Οι σκληρές εικόνες και οι αποκαλύψεις για τον 29χρονο κατηγορούμενο, έχουν κάνει μια σειρά από ανθρώπους που τον γνώριζαν να μιλήσουν για εκείνον.

«Ο 29χρονος επειδή δεν ήταν ψηλός, είχε κόμπλεξ και πάντα στις παρέες του τον κορόιδευαν»

Όπως λέει στο Live News άτομο που τον είχε ζήσει για χρόνια, μέσα από τα όσα έκανε, προσπαθούσε να γίνει αποδεκτός στον κύκλο του.

«Είναι ένα παιδί που έχει γενικά πολλά νεύρα. Επειδή δεν ήταν ψηλός, είχε κόμπλεξ και πάντα στις παρέες του τον κορόιδευαν. Γι’ αυτό και άρχισε εντατικά γυμναστήριο και πολεμικές τέχνες. Ήθελε να φαίνεται μάχιμος και να τον υπολογίζουν οι γύρω του.

Γι’ αυτό και όπου έβρισκε αφορμή έμπλεκε σε καυγά. Πλάκωνε ανθρώπους με οποιαδήποτε αφορμή μπορούσε να βρει».

Αυτός ο άνθρωπος, που είχε εμπλακεί και παλαιότερα σε επεισόδια με οδηγούς έμεινε ελεύθερος και πλέον βρίσκεται κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 58χρονου οδηγού.

Ο φίλος του, που αφέθηκε ελεύθερος από αστυνομικούς, προσπαθεί όπως αναφέρει το στενό περιβάλλον του, να συνέλθει από τις εικόνες που έζησε. Ο πατέρας του, επιμένει στο Live News πως έπεσε θύμα εκβιασμού από τον 29χρονο. Η αστυνομία, όπως λέει, δεν τον βοήθησε αν και εκείνος την ενημέρωσε.

Ο 29χρονος κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, με τις εικόνες της δολοφονικής επίθεσης να συγκλονίζουν και τους στενούς συγγενείς του θύματος, να περιμένουν μέσα στον πόνο τους, να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον χαμό του δικού τους ανθρώπου.