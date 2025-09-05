Νέος Κόσμος: Με ψυχολογικά προβλήματα ο 74χρονος που βρέθηκε νεκρός μαζί με την σύζυγό του – Φόνο και αυτοκτονία «βλέπουν» οι αρχές

Αναπάντητα τα ερωτήματα για το ηλικιωμένο ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στον Νέο Κόσμο, την Πέμπτη (04.08.2025). Αν και γείτονες αναφέρουν πως 74χρονος και 88χρονη ήταν αγαπημένοι και δεν τσακώνονταν, το επικρατέστερο σενάριο είναι πως ο άνδρας σκότωσε με την καραμπίνα την σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η 88χρονη έφερε τραύμα στον θώρακα ενώ ο σύζυγός της στο κεφάλι. Την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, αντιλήφθηκαν οι γείτονες του ζευγαριού λόγω της δυσοσμίας.

Μάλιστα η 88χρονη ήταν σε προχωρημένη σήψη ενώ το τραύμα της ήταν προγενέστερο από το τραύμα του 75χρονου συζύγου της.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο ηλικιωμένος σκότωσε την γυναίκα του και μετά αφαίρεσε τη ζωή του. Ο λόγος που προχώρησε στο έγκλημα, παραμένει άγνωστος.

Δίπλα στα άψυχα κορμιά τους βρέθηκε η καραμπίνα και οι 2 κάλυκες.

«Ήταν καταθλιπτικός»

Ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Αction 24, ανέφερε πως οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 74χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, φαινόταν καταθλιπτικός και πολύ σκεπτικός. Δεν έχει διευκρινιστεί αν η ψυχολογική του κατάσταση έπαιξε ρόλο στην τραγωδία.

Ταυτόχρονα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μήπως ο 74χρονος αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της συζύγου του καθώς αυτή ήταν βαριά άρρωστη.

Αν και οι γείτονες αναφέρουν πως ο 74χρονος φρόντιζε πολύ την 88χρονη, οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο μήπως δεν άντεξε να την βλέπει να «σβήνει» και αποφάσισε να την σκοτώσει για να την γλιτώσει από τον πόνο.

«Ήταν αγαπημένοι»

Μαρτυρία αναφέρει πως την περασμένη Δευτέρα ακούστηκαν 2 πυροβολισμοί από την πολυκατοικία του Νέου Κόσμου.

Οι γείτονες παραξενεύτηκαν επίσης από το γεγονός πως το ηλικιωμένο ζευγάρι είχε ξεχάσει για μέρες στα φώτα ανοικτά.

Αυτό που τους προβλημάτισε περισσότερο ήταν η δυσοσμία στο διαμέρισμα, η οποία όσο περνούσαν οι μέρες γινόταν ακόμη και πιο έντονη με αποτέλεσμα να καλέσουν τις αρχές.

«Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω “μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει”. Όμως περνούσαν οι μέρες και τα ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα. Και ο άνδρας μου είπε “γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;”. Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε. Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο», είπε ένοικος.

«Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη» συνέχισε ο ένοικος της πολυκατοικίας που ειδοποίησε τις Αρχές.

Όσοι γνώριζαν τον ζευγάρι είπαν πως ήταν αγαπημένο και δεν υπήρχαν τσακωμοί.