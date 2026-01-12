Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι έπεσε και καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης του οχήματος

Μπαλκόνι πολυκατοικίας γκρεμίστηκε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στον Νέο Κόσμο προκαλώντας υλικές ζημιές. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες το σπίτι ήταν ακατοίκητο τα τελευταία 60-70 χρόνια.

Ο ιδιοκτήτης του ενός αυτοκινήτου το οποίο χτυπήθηκε από το μπαλκόνι που έπεσε στη ον Νέο Κόσμο περιγράφει στην ΕΡΤ: «Ήμουν στο σπίτι είχα παρκάρει μια ώρα πριν. Ξαφνικά ακούω ένα δυνατό θόρυβο, μένω απέναντι. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι συνέβη και έπαθα σοκ. Έφτασα στο σημείο και είδα το αυτοκίνητο μου κατεστραμμένο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πάλι καλά που κάτω από τα τούβλα ήταν λαμαρίνες και δεν ήταν το κεφάλι ενός παιδιού, ενός περαστικού».

Αναφορικά με το κόστος της ζημιάς ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου αναφέρει: «Έχω αρκετά μεγάλη ζημιά δεν έχει βγει κάποια εκτίμηση από το μάστορα ακόμη. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου παραμένει άγνωστος εγώ έχω κινήσει διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου».

Η Χριστίνα Φυτέα, πρόεδρος της επιτροπής ασφαλιστικών πρακτόρων του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών, εξηγεί: «Μιλάμε για ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο που προφανώς την ευθύνη την έχει άμεσα ο ιδιοκτήτης ή διαφορετικά αν το κτήριο αυτό είναι σε κάποια άλλη συνθήκη, θα πρέπει ο κ. Αντώνης να απευθυνθεί στην πολιτεία να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Όσον αφορά στο αυτοκίνητο δεν ξέρω αν το όχημα του έχει μεικτή ασφάλιση ιδίων ζημίων».

Για ιδιαίτερη περίπτωση κάνει λόγο η κ. Φυτέα: «Δεν το βλέπουμε συχνά σαν φαινόμενο. Θα πρέπει να μιλήσει αρχικά με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο, ο οποίος γνωρίζει ακριβώς και το ασφαλιστήριο που έχει. Θα πρέπει αμέσως να κάνει αναγγελία ζημιάς στην ασφαλιστική του εταιρεία έτσι ώστε να δει ακριβώς πως μπορούν να λειτουργήσουν οι παροχές».