Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες, αυτεπάγγελτη έρευνα για την επίθεση στο ΑΠΘ

Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για την επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12.05.2026) στο ΑΠΘ, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η εισαγγελία πρωτοδικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Θεσσαλονίκης, 39 άτομα που προσήχθησαν στο πλαίσιο των ερευνών για το περιστατικό στο ΑΠΘ, αφέθηκαν ελεύθερα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την κατάσταση των επτά τραυματιών που διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ένας 20χρόνος φέρει κάταγμα κεφαλής κερκίδας, καθώς και κακώσεις κεφαλής και θώρακος, και θα παραμείνει για νοσηλεία.

Συνολικά, όπως διευκρινίστηκε από το νοσοκομείο (σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης που αναφερόταν σε έξι τραυματίες), διακομίστηκαν επτά τραυματίες. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες, 19 έως 27 ετών. Οι πέντε εξ αυτών φέρουν κακώσεις άκρων (άνω, κάτω ή και τα δύο) και εκχυμώσεις. Ένας 27χρονος φέρει κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα. Πέραν του 20χρονου οι τραυματίες δε χρήζουν νοσηλείας.

«Οι εικόνες ωμής βίας, οι τραυματισμοί και απόπειρα επιβολής του φόβου μέσα στο δημόσιο πανεπιστημιακό χώρο δεν έχουν καμία θέση σε ένα σύγχρονο σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο», ξεκαθαρίζει μιλώντας στο ThessPost.gr, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου.

Παράλληλα ο ίδιος επισημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν σήμερα στο ΑΠΘ.

Οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ ζήτησαν την άμεση εφαρμογή του νόμου για τα επεισόδια

Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους:

«Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς. Χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης. Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτήν τη φορά δεν ήταν ο Αντιπρύτανης, αλλά φοιτητές και φοιτήτριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι λοστοί, καπνογόνα, μολότοφ, λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΑΠΘ.

Οι Πρυτανικές Αρχές, όπως διευκρινίζεται «ζήτησαν άμεσα την εφαρμογή του νόμου, διότι η ασφάλεια των φοιτητών, των φοιτητριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων είναι ο στοιχειώδης λόγος που ο νόμος υπάρχει». «Ας μη νομίζουν όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή επίθεση ότι τη βλέπουμε ως ένα ακόμη επεισόδιο δημοσιότητας. Η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά επιλογή. Η κοινωνία είναι απέναντι τους», τονίζεται στην ανακοίνωση.