Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ένας από τους ιδρυτές της Toi&Moi

«Όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1μμ, την Τετάρτη 13/5», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας
Θλίψη έχει σκορπίσει στον επιχειρηματικό χώρο αλλά και τον χώρο της μόδας, η είδηση θανάτου του Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλου, ιδρυτή της ελληνικής εταιρείας ρούχων Toi&Moi.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από ανάρτηση της Toi&Moi στο Instagram, που αποχαιρετά σε βαρύ κλίμα τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, που κόστισε στον επιχειρηματικό κόσμο.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας.

Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1μμ, την Τετάρτη 13/5» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Toi&Moi.

Η Toi&Moi

Η Toi&Moi ξεκίνησε το 1988 ως εταιρεία γυναικείας μόδας και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά fashion brands.

Το πρώτο της κατάστημα άνοιξε το 1991 στο Περιστέρι, ενώ το 1996 επεκτάθηκε και στην Ερμού, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της Αθήνας. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 συνεργάστηκε με το βρετανικό brand Topshop, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση της στην ελληνική αγορά.

Τη δεκαετία του 2000 η εταιρεία αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, ανοίγοντας νέα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το 2007 άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στη Βηρυτό και το 2009 μπήκε δυναμικά στο Dubai Mall, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα παγκοσμίως.

Τα επόμενα χρόνια συνέχισε να επεκτείνεται σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ έδωσε μεγάλη σημασία και στις online πωλήσεις. Το 2022 επένδυσε ακόμα περισσότερο στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και στη συνολική ψηφιακή της παρουσία.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εταιρείας είχε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, που βοήθησε ουσιαστικά ώστε η Toi&Moi να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυνατά ελληνικά brands μόδας.

