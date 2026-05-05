Νέος Κόσμος: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αστυνομικοί φτάνουν μετά την επίθεση των 10 ατόμων σε ανηλίκους

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως από την επίθεση της «συμμορίας των 10» στους 4 ανήλικους στον Νέο Κόσμο. Μάρτυρας του περιστατικού μίλησε στο newsit.gr κάνοντας λόγο για «περίπου 15 άτομα με κουκούλες και ρόπαλα».

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής (3/5/2026) στον Νέο Κόσμο όταν μία μεγάλη παρέα ανηλίκων επιτέθηκε σε 4 άλλους με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να τραυματιστεί από μαχαίρι και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που μηχανή με αστυνομικούς της Ομάδας Δίας κατευθύνονται προς το σημείο της επίθεσης.

Μάρτυρας που μίλησε στο newsit.gr, ήρθε σε επαφή με 2 από τα 4 αγόρια που έτρεξαν και κατάφεραν να ξεφύγουν από τα χέρια της συμμορίας, μπαίνοντας στο μαγαζί του.

Όπως ανέφερε «κατά της 11 το βράδυ 2 παιδιά μπήκαν μέσα στο μαγαζί τρομαγμένα, μας είπαν ότι τους κυνηγάνε και ότι χτύπησαν δύο φίλους τους. Μετά από λίγο ήρθαν αυτοί που τους κυνηγούσαν, περίπου 15 άτομα. Κοιτούσαν απ’ έξω από τα τζάμια αλλά δεν μπήκαν μέσα μάλλον επειδή είδαν κόσμο».

«Οι δράστες φορούσαν μαύρα ρούχα και κουκούλες, είχαν ρόπαλα και μετά η αστυνομία βρήκε μία μπετόβεργα που πέταξαν εκεί τα παιδιά», είπε για τη συμμορία που κυνηγούσε τους νεαρούς.

«Όταν καλέσαμε την αστυνομία αυτά φύγανε. Τα παιδιά που μπήκαν μέσα δεν νομίζω ότι ήταν χτυπημένα είχαν προλάβει να ξεφύγουν. Δεν γνωρίζονταν με τους άλλους και ήταν πολύ τρομαγμένα», κατέληξε.

Βίντεο που φέρνει στο φως το newsit.gr δείχνει την στιγμή που οι αστυνομικοί καταφτάνουν στο σημείο όπου είχαν κρυφτεί οι 2 ανήλικοι για να ξεφύγουν από τη συμμορία.

Περιστατικό με μαχαίρι το Σάββατο

Σύμφωνα με νέα μαρτυρία που έρχεται στη δημοσιότητα, όλα είχαν ξεκινήσει από το Σάββατο στην πλατεία Πλυτά όπου είδαν μια ομάδα με 15 άτομα και κάποιος έβγαλε μαχαίρι.

«Το Σάββατο το βράδυ, γύρω στις οκτώ, υπήρχαν κάποια παιδιά μπροστά από τις καφετέριες στην πλατεία Πλυτά. Ήταν παιδιά 15-17 χρονών, αγόρια και κορίτσια, που έτρεχαν με έντονη κινητικότητα. Άκουσα κάποιον να λέει ότι “ήρθε ένας Έλληνας και έβγαλε μαχαίρι”. Ήταν παιδιά από τον Νέο Κόσμο και το Παγκράτι. Σηκώθηκα γιατί είχα τα παιδιά μου στην πλατεία και πήγα να τα μαζέψω. Γινόταν χαμός. Υπήρχαν παιδιά σε διάφορα σημεία, γύρω από το γήπεδο, στις κούνιες, έξω από τις καφετέριες και μέσα στην πλατεία. Κάποιος κάλεσε την αστυνομία, ήρθε και τους μάζεψε», λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας.

«Δεν γνωρίζω τον λόγο που έγινε όλο αυτό. Ήταν Σάββατο βράδυ, περίπου από τις οκτώ μέχρι τις εννιά. Εγώ έφυγα μόλις ήρθε η αστυνομία. Την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα περίπου, οκτώ το βράδυ, είδα πάλι κάποια από αυτά τα παιδιά, από τη μεριά του νηπιαγωγείου που υπάρχει εκεί πίσω. Κάθονταν με μαδέρια, και υπήρχαν και κορίτσια μαζί τους. Δεν ξέρω από ποια ομάδα ήταν. Αργότερα, μια φίλη μου μού είπε ότι, ενώ περπατούσε, είδε παιδιά να κατεβαίνουν την οδό Μελά, άτομα με μαύρες κουκούλες και λοστούς. Προφανώς κατευθύνονταν προς τα εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα έγινε το περιστατικό εδώ, αλλά μένω στα σύνορα Νέου Κόσμου και Παγκρατίου και όλη αυτή η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Λέγανε πως ήταν συμμορία του Παγκρατίου και η συμμορία του Νέου Κόσμου», αναφέρει.

Το χρονικό της επίθεσης

Η βίαιη επίθεση έγινε γύρω στις 22:00 το βράδυ της Κυριακής, όταν περίπου 10 ανήλικοι επιτέθηκαν σε 4 άτομα στη διασταύρωση της Λ. Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού στο Νέο Κόσμο. Από την επίθεση με μαχαίρι τραυματίστηκε σε πλάτη και μηρό ένας 15χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, με κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία, καθώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε βίντεο ντοκουμέντο μάλιστα, που εξασφάλισε νωρίτερα το newsit.gr, αποτυπώνεται η στιγμή που η ομάδα των 10 τρέχει να διαφύγει μετά την επίθεση στους νεαρούς.

Μάλιστα εξαιτίας των κοινών στοιχείων που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτή και μία άλλη επίθεση στο Παγκράτι η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενα αυτές οι δύο να συνδέονται καθώς στο ίδιο νοσοκομείο βρέθηκε τραυματισμένος ακόμα ένας 15χρονος.

Αυτός είπε ότι βρισκόταν στην οδό Αρτέμωνος στο Παγκράτι όταν τον πλησίασαν, ομοίως 10 άτομα και αφού τον ρώτησαν αν είναι από την περιοχή τον χτύπησαν στο κεφάλι. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για την ίδια ομάδα ανηλίκων.