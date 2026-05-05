Σύρος: Μεγάλη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Ερμούπολη – «Μπούκαραν» με κουκούλες τα ξημερώματα

Μία κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο στην Ερμούπολη της Σύρου, προκαλώντας αναστάτωση στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, οι δράστες έκαναν την διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο στη Σύρο φορώντας κουκούλες τα ξημερώματα της Δευτέρας (4/5/2026), κλέβοντας ό,τι πολύτιμο υπήρχε μέσα στο μαγαζί. Η λεία δεν είναι γνωστή αλλά εκτιμάται ως ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς το κατάστημα είχε πολλά κοσμήματα αξίας.

Η αστυνομία από το πρωί της Δευτέρας διεξάγει έρευνες στο νησί, μετά την ενημέρωση που έλαβε από τον ιδιοκτήτη.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν συλλεχθεί καταγραφές από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και γειτονικών καταστημάτων, που αναμένεται να συμβάλουν στον εντοπισμό των δραστών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερα στοιχεία.