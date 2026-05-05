Ικαρία: Νεκρή εντοπίστηκε 40χρονη από την Αργεντινή στην παραλία «Κεραμέ»

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε από το Λιμενικό , σε βραχώδη ακτή στην παραλία «Κεραμέ» του Ευδήλου στην Ικαρία.

Η σορός της γυναίκας στην Ικαρία βρέθηκε χθες (04.05.2026) το πρωί και στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Με τη βοήθεια κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ραχών Ικαρίας η σορός μεταφέρθηκε σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας.

Η σορός αναγνωρίστηκε από συγγενικό της πρόσωπο. Πρόκειται για 40χρονη αλλοδαπή (υπήκοο Αργεντινής).

Από τον Λιμενικό Σταθμό Ευδήλου Ικαρίας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Σάμου.