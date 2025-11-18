Ελλάδα

Νέος Κόσμος: Στα χέρια της ΕΛΑΣ βίντεο με το θύμα να ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο – Από πνευμονικό οίδημα κατέληξε ο 58χρονος

Ο 58χρονος υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες πράγμα που προκάλεσε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς του και στη συνέχει ακολούθησε το πνευμονικό οίδημα
Το λευκό αυτοκίνητο του 58χρονου

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την δολοφονία του 58χρονου οδηγού ταξί στον Νέο Κόσμο, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από 29χρονο οδηγό μηχανής με καταγωγή από την Αλβανία.

Ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου που κατέληξε στα βαρύτατα τραύματά του μέσα στο αυτοκίνητό του στο Νέο Κόσμο, ο 29χρονος οδηγός μηχανής που συνελήφθη χτες (17.11.2025). Ωστόσο, ο νεαρός έδωσε τη δική του εκδοχή γύρω από το ξέσπασμά του, από το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο ο 58χρονος.

Όπως ανέφερε στις αρχές ο 29χρονος, πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, δέχτηκε επίθεση από το θύμα το οποίο τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού. Όλα συνέβησαν έξω από γυμναστήριο στην περιοχή, όπου οι δύο άντρες φέρεται να τράκαραν τα οχήματά τους, και έπειτα από μικρό επεισόδιο, ακολούθησε καταδίωξη και στη συνέχεια ο συλληφθέντας ξυλοκόπησε τον 58χρονο μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ έχει στα χέρια της βιντεοληπτικό υλικό έξω από το γυμναστήριο στο Νέο Κόσμο, στο οποίο φαίνεται ο 58χρονος να ρίχνει σπρέι πιπεριού στον 29χρονο. Μάλιστα, το σπρέι πιπεριού βρήκαν και κατάσχεσαν οι αρχές μέσα στο όχημα του 58χρονου.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 29χρονος έχει βαρύ ποινικό μητρώο, ο οποίος έχει ιστορικό με επιθέσεις σε πολίτες, με τελευταίο τον ξυλοδαρμό ενός πολίτη στο κέντρο της Αθήνας πριν ένα μήνα. Παρόλο που είχε οδηγηθεί στην αστυνομία είχε αφεθεί ελεύθερος. Και οι άλλοι 3 συλληφθέντες έχουν ιστορικό για ληστείες, ξυλοδαρμούς και απειλές. Ένας εκ των συλληφθέντων είναι ο πατέρας του 29χρονος ο οποίος επιχείρησε να κρύψει την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο γιος του μετά την επίθεση στον 58χρονο.

Από την άλλη είχε συλληφθεί και ο 21χρονος φίλος του δράστη, στον οποίο ανήκει κανονικά η μοτοσικλέτα. Ο ίδιος πήγε σε αστυνομικό τμήμα μετά από κλήση της ΕΛΑΣ, αφού από τις πινακίδες της μηχανής, το σύστημα εμφάνισε τα δικά του στοιχεία εξαρχής. Σύμφωνα με το Mega, το τρίτο άτομο που συνελήφθη φέρεται να μην εμπλέκεται στο επεισόδιο.

Η ιατροδικαστική έκθεση του 58χρονου

Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη ο 58χρονος από τον 29χρονο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» φέροντας σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι.

Οι γιατροί παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον άνδρα, ο οποίος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 58χρονος πέθανε από το στρες που υπέστη λόγω της επίθεσης που δέχτηκε, παρόλο που ήταν βαρύτατα χτυπημένος σε πρόσωπο ενώ είχε και κάταγμα στη γνάθο του. Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του ο 58χρονος υπέστη πνευμονικό οίδημα, το οποίο σχετίζεται με υπερτροφία της καρδιάς.

Ο 58χρονος υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες πράγμα που προκάλεσε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς του και στη συνέχει ακολούθησε το πνευμονικό οίδημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, τα χτυπήματα που έφερε ο άνδρας ήταν τόσο βαριά που θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά.

Το περιστατικό πλέον αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 29χρονου για ανθρωποκτονία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
65
65
63
59
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στη φυλακή πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Ρομά που εξαπατούσε πολίτες – Ανάμεσά τους ο αρχηγός της σπείρας
Αύριο αναμένεται να απολογηθούν ακόμα 20 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και η γνωστή αθλήτρια - Η λεία τους ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ
Αστυνομικοι 7
Το χρονικό πριν την δολοφονία στον Νέο Κόσμο - «Μου έκλεισε το δρόμο και μου έριξε σπρέι πιπεριού» λέει ο 29χρονος που ομολόγησε
Όλα όσα ισχυρίστηκε ο 29χρονος μετά την ομολογία του για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 58χρονου - Οι αρχές ερευνούν ακόμη το αν όσα είπε ισχύουν ή όχι
Το αυτοκίνητο του 58χρονου που ξυλοφορτώθηκε μέχρι θανάτου στον Νέο Κόσμο
65
Οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα κινήθηκαν με αυτοκίνητο που είχε μισθώσει ο Μανώλης Πετσίτης, πρώην συνεργάτης του Νίκου Παππά
Είχαν πάει με αυτό το όχημα στο Παγκράτι και αποπειράθηκαν να σκοτώσουν έναν 34χρονο, ο οποίος είχε εργαστεί σε εταιρεία του Λάλα στο παρελθόν
Περιπολικό 7
Καζίνο Λουτρακίου για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις: «Η επιχείρηση δεν εμπλέκεται με τις έκνομες ενέργειες»
«Η Club Hotel Casino Loutraki θα συνεχίσει να λειτουργεί με απόλυτη προσήλωση στη νομιμότητα και στους κανόνες που διέπουν τον κλάδο» αναφέρει στην ανακοίνωση του
καζίνο
Νέες καταθέσεις από ανιψιό, σύντροφο και εργοδότη για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - «Δεν έχουν κάτι να κρύψουν»
Οι αρχές κάλεσαν τους τρεις ανθρώπους να καταθέσουν ξανά για την διπλή δολοφονία - Οι αντιφάσεις με τις τηλεφωνικές κλήσεις και όσα δήλωσε η μητέρα του ανιψιού του ιδιοκτήτη
Ο 68χρονος άνδρας που δολοφονήθηκε θανάσιμα μέσα στο camping του
Newsit logo
Newsit logo