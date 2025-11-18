Νέος Κόσμος: Στα χέρια της ΕΛΑΣ βίντεο με το θύμα να ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο – Από πνευμονικό οίδημα κατέληξε ο 58χρονος

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την δολοφονία του 58χρονου οδηγού ταξί στον Νέο Κόσμο, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από 29χρονο οδηγό μηχανής με καταγωγή από την Αλβανία.

Ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου που κατέληξε στα βαρύτατα τραύματά του μέσα στο αυτοκίνητό του στο Νέο Κόσμο, ο 29χρονος οδηγός μηχανής που συνελήφθη χτες (17.11.2025). Ωστόσο, ο νεαρός έδωσε τη δική του εκδοχή γύρω από το ξέσπασμά του, από το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο ο 58χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε στις αρχές ο 29χρονος, πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, δέχτηκε επίθεση από το θύμα το οποίο τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού. Όλα συνέβησαν έξω από γυμναστήριο στην περιοχή, όπου οι δύο άντρες φέρεται να τράκαραν τα οχήματά τους, και έπειτα από μικρό επεισόδιο, ακολούθησε καταδίωξη και στη συνέχεια ο συλληφθέντας ξυλοκόπησε τον 58χρονο μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ έχει στα χέρια της βιντεοληπτικό υλικό έξω από το γυμναστήριο στο Νέο Κόσμο, στο οποίο φαίνεται ο 58χρονος να ρίχνει σπρέι πιπεριού στον 29χρονο. Μάλιστα, το σπρέι πιπεριού βρήκαν και κατάσχεσαν οι αρχές μέσα στο όχημα του 58χρονου.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 29χρονος έχει βαρύ ποινικό μητρώο, ο οποίος έχει ιστορικό με επιθέσεις σε πολίτες, με τελευταίο τον ξυλοδαρμό ενός πολίτη στο κέντρο της Αθήνας πριν ένα μήνα. Παρόλο που είχε οδηγηθεί στην αστυνομία είχε αφεθεί ελεύθερος. Και οι άλλοι 3 συλληφθέντες έχουν ιστορικό για ληστείες, ξυλοδαρμούς και απειλές. Ένας εκ των συλληφθέντων είναι ο πατέρας του 29χρονος ο οποίος επιχείρησε να κρύψει την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο γιος του μετά την επίθεση στον 58χρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη είχε συλληφθεί και ο 21χρονος φίλος του δράστη, στον οποίο ανήκει κανονικά η μοτοσικλέτα. Ο ίδιος πήγε σε αστυνομικό τμήμα μετά από κλήση της ΕΛΑΣ, αφού από τις πινακίδες της μηχανής, το σύστημα εμφάνισε τα δικά του στοιχεία εξαρχής. Σύμφωνα με το Mega, το τρίτο άτομο που συνελήφθη φέρεται να μην εμπλέκεται στο επεισόδιο.

Η ιατροδικαστική έκθεση του 58χρονου

Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη ο 58χρονος από τον 29χρονο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» φέροντας σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι.

Οι γιατροί παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον άνδρα, ο οποίος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 58χρονος πέθανε από το στρες που υπέστη λόγω της επίθεσης που δέχτηκε, παρόλο που ήταν βαρύτατα χτυπημένος σε πρόσωπο ενώ είχε και κάταγμα στη γνάθο του. Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του ο 58χρονος υπέστη πνευμονικό οίδημα, το οποίο σχετίζεται με υπερτροφία της καρδιάς.

Ο 58χρονος υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες πράγμα που προκάλεσε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς του και στη συνέχει ακολούθησε το πνευμονικό οίδημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, τα χτυπήματα που έφερε ο άνδρας ήταν τόσο βαριά που θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά.

Το περιστατικό πλέον αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 29χρονου για ανθρωποκτονία.