Νέος Κόσμος: Το χρονικό πριν την δολοφονία – «Μου έκλεισε το δρόμο και μου έριξε σπρέι πιπεριού» λέει ο 29χρονος που ομολόγησε

Νέες αποκαλύψεις βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον άγριο ξυλοδαρμό 58χρονου στον Νέο Κόσμο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά τους και κατέληξε το βράδυ της Δευτέρας (17.11.2025) μέσα στο αυτοκίνητό του.

Νωρίτερα το απόγευμα τη Τρίτης, ο 29χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που πρωτοστάτησε στο περιστατικό του ξυλοδαρμού που οδήγησε στη δολοφονία του 58χρονου οδηγού ταξί του Νέου Κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, όλα ξεκίνησαν έξω από γυμναστήριο στην περιοχή, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 29χρονος. Ο άνδρας που ομολόγησε, είχε πάει με τη μηχανή του στο γυμναστήριο και εκεί φέρεται κάπως να τράκαρε με το όχημα του 58χρονου.

Το θύμα, σύμφωνα πάντα με τον 29χρονο, εγκατέλειψε το σημείο και στη συνέχεια ακολούθησε μία καταδίωξη στα γύρω στενά, με τον 29χρονο οδηγό μηχανής να κυνηγάει το όχημα του 58χρονου. Αφού η καταδίωξη τελείωσε χωρίς κάποιο επεισόδιο, ο 29χρονος επέστρεψε στο γυμναστήριο και είπε στους εργαζομένους ότι θέλει να «γυμναστεί γιατί έχει νευριάσει πολύ με αυτό που συνέβη».

Μετά από 15 λεπτά, ο 58χρονος φέρεται να επέστρεψε στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό έχοντας κλείσει με το αυτοκίνητό του την μοτοσικλέτα του 29χρονου, εμποδίζοντας τον από το να φύγει από το σημείο. Τότε ξέσπασε νέο επεισόδιο μεταξύ τους, κατά το οποίο ο 58χρονος – όπως υποστηρίζει ο 29χρονος – του έριξε σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.

Από εκεί ξεκίνησε η δεύτερη φάση της καταδίωξης, κατά την οποία ο 29χρονος βρίσκει τον 58χρονο και τον χτυπά μέχρι θανάτου. Ο 29χρονος μάλιστα, έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για περιστατικά ξυλοδαρμών στο παρελθόν. Όσον αφορά τους άλλους δύο που προσήχθησαν, ο Έλληνας είναι ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας με την οποία κυκλοφορούσε ο 29χρονος, ενώ το τρίτο άτομο φέρεται να μην εμπλέκεται με το περιστατικό.

Ωστόσο, τίποτα από όσα ανέφερε ο 29χρονος δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η ΕΛΑΣ έχει βρει και εξετάζει αναλυτικά τα πλάνα που έχει στα χέρια της, έξω από το γυμναστήριο, προκειμένου να δει εάν όσα είπε ο 29χρονος ισχύουν ή όχι.

«Ομολόγησε ο 29χρονος Αλβανός ότι αυτός πρωτοστάτησε στον ξυλοδαρμό του άτυχου ανθρώπου και στον θάνατό του», είπε μεταξύ όλων των άλλων ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.