Ελλάδα

Νίκαια: Εξαπάτησαν 32χρονο κλείνοντας του ραντεβού στα social media και τον λήστεψαν – Δύο συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια του ραντεβού, η κατηγορούμενη ζήτησε από τον 32χρονο το κινητό του τηλέφωνο για να τηλεφωνήσει και τότε τον προσέγγισε ο κατηγορούμενος, ο οποίος άρπαξε το κινητό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο
Περιπολικό
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Δύο συλλήψεις σημειώθηκαν στην περιοχή της Νίκαιας, έπειτα από απόπειρα ληστείας σε βάρος 32χρονου, κατά τη διάρκεια ραντεβού που του είχε κλείσει μια 31χρονη γυναίκα, μέσω social media.

Συνελήφθησαν ένας 33χρονος και μια 31χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Ειδικότερα, μετά από συνομιλία σε πλατφόρμα των social media μεταξύ του 32χρονου και της 31χρονης κατηγορούμενης, προγραμματίστηκε ραντεβού όπου το θύμα την συνάντησε στην περιοχή της Νίκαιας.

Κατά τη διάρκεια του ραντεβού, η 31χρονη κατηγορούμενη ζήτησε από τον 32χρονο το κινητό του τηλέφωνο για την πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης. Τη στιγμή που ο 32χρονος της έδινε το τηλέφωνο, τον προσέγγισε ο 33χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος άρπαξε το κινητό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, μαζί με την 31χρονη επιχείρησαν να του αφαιρέσουν και τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα. Ο 32χρονος κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας και μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Μετά από προανάκριση των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν οι 2 δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν για ληστεία κατά συναυτουργία. Μάλιστα, σε έρευνες στην οικία του 33χρονου κατηγορούμενου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε η 31χρονη κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
125
111
83
78
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η εποχική γρίπη κατέφτασε νωρίτερα τον φετινό χειμώνα - Εμβολιασμό κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες συστήνει ο ΕΟΔΥ
Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A(H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ανιχνευτεί και στη χώρα μας, θεωρείται υψηλού κινδύνου για τον πληθυσμό που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες
Αντιγριπικό εμβόλιο
Δευτέρα και Τρίτη απολογούνται τα μέλη του κυκλώματος trafficking στην Θεσσαλονίκη - Οι οίκοι ανοχής, τα «φρουτάκια» και οι 17 συλλήψεις
Έχουν ταυτοποιηθεί και απελευθερωθεί 4 θύματα εμπορίας ανθρώπων (υπήκοοι Κολομβίας, Βενεζουέλας και Βραζιλίας), ενώ επιπλέον τους παρασχέθηκε κατάλληλη αρωγή και προστασία μέσω Μ.Κ.Ο.
Οίκος ανοχής
Newsit logo
Newsit logo