Νίκαια: Εξαπάτησαν 32χρονο κλείνοντας του ραντεβού στα social media και τον λήστεψαν – Δύο συλλήψεις

Δύο συλλήψεις σημειώθηκαν στην περιοχή της Νίκαιας, έπειτα από απόπειρα ληστείας σε βάρος 32χρονου, κατά τη διάρκεια ραντεβού που του είχε κλείσει μια 31χρονη γυναίκα, μέσω social media.

Συνελήφθησαν ένας 33χρονος και μια 31χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Ειδικότερα, μετά από συνομιλία σε πλατφόρμα των social media μεταξύ του 32χρονου και της 31χρονης κατηγορούμενης, προγραμματίστηκε ραντεβού όπου το θύμα την συνάντησε στην περιοχή της Νίκαιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια του ραντεβού, η 31χρονη κατηγορούμενη ζήτησε από τον 32χρονο το κινητό του τηλέφωνο για την πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης. Τη στιγμή που ο 32χρονος της έδινε το τηλέφωνο, τον προσέγγισε ο 33χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος άρπαξε το κινητό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, μαζί με την 31χρονη επιχείρησαν να του αφαιρέσουν και τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα. Ο 32χρονος κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας και μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Μετά από προανάκριση των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν οι 2 δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν για ληστεία κατά συναυτουργία. Μάλιστα, σε έρευνες στην οικία του 33χρονου κατηγορούμενου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε η 31χρονη κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.