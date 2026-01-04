Ελλάδα

Νίκαια: Καρέ – καρέ η ένοπλη ληστεία σε ζαχαροπλαστείο – Ο δράστης έκλεψε το ταμείο και εξαφανίστηκε

Οι δύο υπάλληλοι κλειδώθηκαν στην τουαλέτα για να προστατευτούν
ληστεία
Η στιγμή της ληστείας

Τρόμο βίωσαν υπάλληλοι ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όταν ληστής με την απειλή όπλου, «εισέβαλε» στο κατάστημα.

Η μία υπάλληλος αφού αντιλήφθηκε ότι ληστής μπήκε στο ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια, έτρεξε μαζί με τη συνάδελφό της και κλειδώθηκαν στην τουαλέτα.

Με απόλυτη ψυχραιμία ο ληστής πήρε ολόκληρο το συρτάρι της ταμειακής μηχανής και εξαφανίστηκε χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει τις υπαλλήλους.

«Μας πήραν το συρτάρι του ταμείου και ευτυχώς δεν πήρε ολόκληρη τη μηχανή για να μπορέσω να δουλέψω και την επόμενη ημέρα» είπε ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου. Η υπάλληλος περιέγραψε αναλυτικά τις στιγμές φόβου που πέρασε.

«Η συνάδελφός μου βγήκε όταν άκουσε τις φωνές μου, αλλά εκείνη δεν άκουσε καν εκείνον να μου λέει «ληστεία». Ήταν τόσο ατάραχος που δεν φώναζε καν. Έσπρωξα τη συνάδελφο στο μπάνιο και κλειδωθήκαμε. Ακόμα φοβόμαστε» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης, το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο έχει μπει στο στόχαστρο ούτε μία, ούτε δύο αλλά 18 φορές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
202
201
117
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κλειστό το FIR Αθηνών: Μπλακ άουτ σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος - Εκδόθηκε NOTAM
Όσες πτήσεις βρίσκονται ήδη στον αέρα θα πρέπει να προσγειωθούν «χειροκίνητα» - Σε συνεχή επικοινωνία η ΥΠΑ με την COSMΟΤΕ για την αποκατάσταση του προβλήματος
Προβλήματα στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
Ανανεώθηκε πριν 38 λεπτά
202
Εμπρησμός πίσω από την φωτιά στο κέντρο αισθητικής στη Νέα Σμύρνη - Βρέθηκαν υπολείμματα πλαστικού μπουκαλιού
Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών οι φλόγες δεν πρόλαβαν να «καταπιούν» τα διαμερίσματα πάνω από την επιχείρηση - Καταστράφηκε ολοσχερώς το κέντρο αισθητικής
Κατάστημα
Newsit logo
Newsit logo