Νίκαια: Καρέ – καρέ η ένοπλη ληστεία σε ζαχαροπλαστείο – Ο δράστης έκλεψε το ταμείο και εξαφανίστηκε

Τρόμο βίωσαν υπάλληλοι ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όταν ληστής με την απειλή όπλου, «εισέβαλε» στο κατάστημα.

Η μία υπάλληλος αφού αντιλήφθηκε ότι ληστής μπήκε στο ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια, έτρεξε μαζί με τη συνάδελφό της και κλειδώθηκαν στην τουαλέτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με απόλυτη ψυχραιμία ο ληστής πήρε ολόκληρο το συρτάρι της ταμειακής μηχανής και εξαφανίστηκε χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει τις υπαλλήλους.

«Μας πήραν το συρτάρι του ταμείου και ευτυχώς δεν πήρε ολόκληρη τη μηχανή για να μπορέσω να δουλέψω και την επόμενη ημέρα» είπε ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου. Η υπάλληλος περιέγραψε αναλυτικά τις στιγμές φόβου που πέρασε.

«Η συνάδελφός μου βγήκε όταν άκουσε τις φωνές μου, αλλά εκείνη δεν άκουσε καν εκείνον να μου λέει «ληστεία». Ήταν τόσο ατάραχος που δεν φώναζε καν. Έσπρωξα τη συνάδελφο στο μπάνιο και κλειδωθήκαμε. Ακόμα φοβόμαστε» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης, το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο έχει μπει στο στόχαστρο ούτε μία, ούτε δύο αλλά 18 φορές.