Νίκαια: Παρέα νεαρών, ανάμεσά τους και 15χρονη, κακοποίησε σεξουαλικά 17χρονο – Δύο συλλήψεις

Ο ανήλικος κατήγγειλε πως δέχθηκε επίθεση με ξύδι και αυγά πριν τον κακοποιήσουν σεξουαλικά - Είπε στην μητέρα του πως τράβαγαν τα βάσανά του σε βίντεο
Two school kids fight in a dark passageway of their school, almost silhouette.

Σεξουαλική κακοποίηση, κατήγγειλε πως δέχθηκε ένας 17χρονος στη Νίκαια, δείχνοντας ως δράστες δύο ενήλικους νεαρούς και ένα κορίτσι μόλις 15 χρόνων.

Η σεξουαλική κακοποίηση φέρεται πως έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο 17χρονος επισκέφθηκε τον 19χρονο φίλο του, στο σπίτι του στην Νίκαια. Εκεί όμως τον περίμεναν και ένας 20χρονος φίλος του αλλά και η 15χρονη κοπέλα του πρώτου.

Όπως κατήγγειλε ο ανήλικος, οι δράστες αφού πρώτα τον χλεύασαν και του πέταξαν αυγά και ξίδι, στη συνέχεια προχώρησαν σε γενετήσιες πράξεις κατά του, τραβώντας τα πάντα σε βίντεο με το κινητό τους.

Το σοβαρό περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα του θύματος στην αστυνομία και έτσι, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες για τον εντοπισμό των «3».

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 19χρονο και τον 20χρονο στη Νίκαια, και αμέσως τους πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος όλων έχει σχηματιστεί δικογραφία.

