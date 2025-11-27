Νικόλας Μαλακοδήμος: «Φτιάχνουμε ένα νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας – Ήταν τάμα με τα αδέλφια μου»

Ο Νικόλας Μαλακοδήμος, επιχειρηματίας, πρόεδρος της εταιρίας La Vie En Rose και αδελφός της Δήμητρας Κατσαφάδου φιλοξενήθηκε στο Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα, το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου.

Ο Νικόλας Μαλακοδήμος μίλησε για την πρόσφατη δωρεά εξοπλισμού που έκανε η La Vie en Rose στο Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» και το τάμα που έχει με τα αδέλφια του για δημιουργία νοσοκομείου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Αρχικά ο Νικόλας Μαλακοδήμος εξήγησε: «Το Αγία Όλγα έχει πλέον ένα μηχάνημα ρομποτικό, το οποίο είναι ένα απ’ τα τρία της Ευρώπης που υπάρχουνε. Είναι κορυφαία δουλειά».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η εταιρεία αυτή, είτε ήταν ο Γεωργιάδης, είτε ήταν η άλλη ηγεσία Υπουργείων Υγείας, πάντα βοηθάει και πάντα θα βοηθάει στο διηνεκές ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τη δεξιά, την αριστερά, το κέντρο. Κανέναν. Από ‘κει και πέρα ήταν μία δωρεά. Η σχέση αυτή δημιουργήθηκε από την ανάγκη τη δική μας να προσφέρουμε στο ΕΣΥ.

Δηλαδή, η αλήθεια είναι, πήγαμε στο γραφείο του, όπως είχα πάει στο γραφείο του Δημάρχου Αθηναίων για τις φιλοζωικές, όπως είχα πάει σε γραφείο άλλου υπουργού που είχε να κάνει με την προσφορά σε κάποιες καθαρίστριες του δήμου ή του υπουργείου τέλος πάντων.

Ο άνθρωπος αυτός όντως έδειξε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το έτρεξε. Μπορείς να πας σε κάποιον, να του πεις «θέλω να κάνω αυτό» και να σου πει εντάξει, το βλέπουμε. Αυτός ο άνθρωπος το έτρεξε και ήθελε όντως να γίνει το έργο».

«Η δωρεά είναι τρεις δωρεές ουσιαστικά. Δηλαδή έχει να κάνει με το Κωνσταντοπούλειο που είναι το Αγία Όλγα. Έχει να κάνει με τους Αγίους Αναργύρους όπου φεύγουνε και θα είναι εγκατεστημένοι δύο αξονικοί, αξονικός θεραπειών για ογκολογικούς ασθενείς και αξονικός διαγνώσεων πάλι για ογκολογικούς ασθενείς. Είναι γύρω στο 1.100.000 ευρώ» συμπλήρωσε.

Ο Νικόλας Μαλακοδήμος στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο όνειρο που έχει με την αδελφή του, Δήμητρα Κατσαφάδου και τα υπόλοιπα αδέλφια τους για τη δημιουργία νοσοκομείου στο κέντρο της Αθήνας.

«Το πιο μεγάλο από όλα, σαν ποσό, είναι τα 5 εκατομμύρια ευρώ που θα διαθέσουμε για το νοσοκομείο που φτιάχνουμε τώρα. Αυτό ήταν το όνειρό μας σαν εταιρία. Ήταν τάμα. Δεν είναι σε αυτό το μέγεθος η εταιρεία και το ξέρεις και εσύ καλά ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι κολοσσοί. Απλά ήταν ένα τάμα δικό μας, δικό μου, της Δήμητρας, του Κυριάκου και της Χριστίνας.

Είμαστε τέσσερα αδέλφια στην εταιρεία. Κάποιοι φαίνονται, κάποιοι όχι, το οποίο είχαμε πει ότι αν πάει καλά η εταιρεία και μας βοηθήσει ο Θεός, θέλουμε να κάνουμε ένα νοσοκομείο για ογκολογικούς ασθενείς. Θα το κάνουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας» υπογράμμισε ο Νικόλας Μαλακοδήμος.

