Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Νίκος Δένδιας: Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διαφυλάττουν την ακεραιότητα της πατρίδας μας

Νίκος Δένδιας / (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ /EUROKINISSI)

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το Μεγάλο Σάββατο (11/04/2026) την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «Θράκη», στην Ξάνθη.

Ο Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψή του στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «Θράκη», στην Ξάνθη, όπου τον υποδέχθηκε ο διοικητής της ΑΣΔΙΘ αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων πως «εσείς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είστε αυτοί που διαφυλάττουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο, ανεξάρτητα ποιες είναι αυτές οι ημέρες, αν είναι άγιες ή δεν είναι, την ακεραιότητα της πατρίδας.

Με την παρουσία μου, κάθε χρόνο, σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, θέλω να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία. Να γίνεται αντιληπτό τι προσφέρουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στη χώρα, στο μέλλον της, στο αίσθημα ασφάλειας, στη δυνατότητα του καθενός να είναι στο σπίτι του, να πάει το βράδυ ήσυχος στην Ανάσταση, να τσουγκρίσει με ασφάλεια το αυγό με την οικογένειά του».

Ο κ. Δένδιας αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη, τα οποία και ευχαρίστησε για την υπηρεσία τους στην πατρίδα. «Σας ευχαριστώ θερμότατα γι’ αυτό που κάνετε, εκ μέρους και της κυβέρνησης, αλλά νομίζω και του ελληνικού λαού» είπε.

«Κυρίως», πρόσθεσε, «θα ήθελα να σας εκφράσω την αγάπη, την εμπιστοσύνη, τον θαυμασμό, την εκτίμησή του και τις θερμότερες ευχές σε εσάς, στις οικογένειές σας, σε όλους, για Καλή Ανάσταση».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε επίσης τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμονα, στον οποίο ευχήθηκε για την εορτή του Πάσχα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
54
51
51
40
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo