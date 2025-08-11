Νοσοκομείο Γεννηματάς: Στο μικροσκόπιο η βλάβη του ασανσέρ – «Τι είδους ελέγχους κάνουν οι εταιρείες συντήρησης»

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με την ποιότητα και την αξιοπιστία των ελέγχων που διενεργούν οι πιστοποιημένες εταιρείες συντήρησης ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία, μετά το περιστατικό με το ασανσέρ στο νοσοκομείο Γεννηματάς που υποχώρησε αιφνιδιαστικά το μεσημέρι της Κυριακής (10.8.2025), την ώρα που επέβαινε μέσα εργαζόμενη.

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που διατάχθηκε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» και η έρευνα από την αστυνομία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η διοίκηση του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι ο ανελκυστήρας διέθετε όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και ότι η τελευταία προγραμματισμένη συντήρηση πραγματοποιήθηκε μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, στις 19 Ιουλίου.

«Ο ανελκυστήρας ακινητοποιήθηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας και δεν θα επαναλειτουργήσει πριν ολοκληρωθεί πλήρης τεχνικός έλεγχος», επισημαίνεται.

Το θέμα της ποιότητας της συντήρησης των ανελκυστήρων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, έθεσε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος:

«Από ότι με ενημέρωσαν στο συγκεκριμένο ασανσέρ έχει γίνει συντήρηση και διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας. Τι είδους ελέγχους κάνουν αυτές οι εταιρείες;», διερωτάται ο ίδιος με αφορμή τα απανωτά περιστατικά πτώσης ανελκυστήρων στο ΕΣΥ και προσθέτει πώς θα πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν.

Τρία περιστατικά πτώσης ανελκυστήρων σε λιγότερο από έναν χρόνο στο ΕΣΥ

Το πρόσφατο συμβάν στο «Γ. Γεννηματάς» είναι το τρίτο – κατά σειρά – περιστατικό βλάβης σε ανελκυστήρα που σημειώνεται στο ΕΣΥ εντός του 2025 και συγκεκριμένα μέσα σε μόλις 8 μήνες.

Δύο ακόμη περιπτώσεις -η μία μάλιστα με τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένας ασθενής- σημειώθηκαν τον Ιανουάριο με λίγες μέρες διαφορά η μία από την άλλη.

Συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ανελκυστήρας έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο, με τέσσερα άτομα μέσα: έναν ασθενή που έπαιρνε εξιτήριο, τη συνοδό του και δύο διασώστες ιδιωτικού ασθενοφόρου.

Αυτό το περιστατικό ενεργοποίησε έκτακτο έλεγχο σε όλα τα νοσοκομεία, ο οποίος έδειξε ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα είχε γίνει κανονικά.

Λίγες ημέρες αργότερα, ασανσέρ υποχώρησε – αυτή τη φορά από τον 7ο στον 2ο όροφο – και στο Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία», με μια εφημερεύουσα ειδικευόμενη γιατρό, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά (έπαθε μόνο ένα ελαφρύ χτύπημα στο χέρι).

«Οι εταιρείες πιστοποίησης επιτέλους να κάνουν καλά τη δουλειά τους», σημειώνει σε σχόλιό του ο Μιχάλης Γιαννάκος

Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»: Το χρονικό του περιστατικού

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 10/8/2025 ενώ τεχνολόγος του ακτινολογικού τμήματος του Νοσοκομείου μετέφερε βαρύ φορητό ακτινολογικό μηχάνημα από το ισόγειο στον 3ο όροφο.

Τη στιγμή που η πόρτα άνοιξε, ο θάλαμος άρχισε να υποχωρεί, ενώ το μηχάνημα και το ένα πόδι της εργαζόμενης βρίσκονταν εκτός. Με τη βοήθεια συνοδού ασθενούς, η γυναίκα κατάφερε να βγει από τον θάλαμο που έπεφτε, την τελευταία στιγμή.

Εργαζόμενοι: «Δεν γίνεται να παίζουμε τη ζωή μας κορώνα – γράμματα»

Το περιστατικό έφερε στο προσκήνιο ένα θέμα που απασχολεί χρόνια τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία: την επάρκεια των ελέγχων ασφαλείας σε κρίσιμες υποδομές. Όπως σχολιάζουν συνδικαλιστές, «δεν αρκεί να υπάρχει το χαρτί – πρέπει να διασφαλίζεται ότι η λειτουργία είναι όντως ασφαλής».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλά για «ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε τραγωδία» και τονίζει:

«Είναι αδιανόητο να υποχωρεί θάλαμος με ανοιχτή την πόρτα, όταν υπάρχουν όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας. Το γεγονός αυτό γεννά εύλογα ερωτήματα για το πώς γίνονται οι έλεγχοι και αν αυτοί είναι ουσιαστικοί».

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίζεται ο επιμελητής Α’ ακτινολογίας και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων, Χρίστος Αργύρης, ο οποίος έφερε το θέμα στη δημοσιότητα:

«Δεν μπορούμε να παίζουμε τη ζωή μας κορώνα-γράμματα στη δουλειά. Αν υπήρχε φορείο με ασθενή εκείνη τη στιγμή, ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη; Το εργατικό ατύχημα δεν μπορεί να είναι στην ημερήσια διάταξη», αναφέρει.

Η διερεύνηση του ατυχήματος

Η ΕΔΕ που διενεργείται θα εξετάσει:

⦁ Την τήρηση του πρωτοκόλλου συντήρησης.

⦁ Την ποιότητα και αξιοπιστία των τεχνικών ελέγχων.

⦁ Τυχόν αστοχίες στην κατασκευή ή στα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε από την εταιρεία συντήρησης να προσκομίσει όλα τα αναλυτικά δελτία εργασιών και τις εκθέσεις ελέγχου των τελευταίων ετών, ενώ αναμένεται τεχνική αυτοψία από ανεξάρτητο πραγματογνώμονα.

Η ΕΔΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Μέχρι τότε, ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.