Νοσοκομείο Νίκαιας: Βρέθηκε στο προαύλιο το μηχάνημα υπερήχων που είχε κλαπεί

Έγινε ανώνυμο τηλεφώνημα προς την ασφάλεια του ΓΝ Νίκαιας και ένας άγνωστος είπε που βρίσκεται το μηχάνημα το οποίο είχε κάνει φτερά
Το νοσοκομείο Νίκαιας
Το νοσοκομείο Νίκαιας / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Λύθηκε το μυστήριο με το ιατρικό μηχάνημα που εκλάπη τη Δευτέρα (25.05.2026) από το νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς βρέθηκε στο προαύλιο, ωστόσο τα ερωτήματα παραμένουν πολλά.

Το μηχάνημα που έκανε φτερά μέσα από το νοσοκομείο Νίκαιας, μπορεί να επέστρεψε στην θέση του, αλλά οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται και η υπόθεση φαίνεται περίπλοκη.

Το μηχάνημα που άρπαξαν άγνωστοι ήταν ο καρδιολογικός υπερήχου των ΤΕΠ αξίας 25.000 ευρώ. Μόλις έγινε γνωστή η απουσία του οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και ξεκίνησαν οι διαδικασίες προκαταρκτικής διερεύνησης.

Η υπόθεση περιπλέκεται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αργά το βράδυ της Δευτέρας έγινε ανώνυμο τηλεφώνημα προς την ασφάλεια του ΓΝ Νίκαιας, μέσω του οποίου άγνωστος ενημέρωνε ότι ο υπέρηχος βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.

Η ασφάλεια του νοσοκομείου κινητοποιήθηκε άμεσα και γύρω στις 3.20 τα ξημερώματα της Τρίτης το μηχάνημα βρέθηκε στον προαύλιο χώρο μέσα σε μια χαρτοσακούλα.

Από τις πρώτες έρευνες προκύπτει ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο γραφείο χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης, γεγονός που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές.

Η προκαταρκτική διερεύνηση συνεχίζεται κανονικά, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία.

«Χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει» λέει 52χρονη που της επιτέθηκε 25χρονος Αιγύπτιος μέσα στο μαγαζί της στη Θεσσαλονίκη
«Μου έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, μου επιτέθηκε, έβγαλε ένα μικρό σουγιά και με έριξε κάτω. Άρχισε να με χτυπάει στο πάτωμα, χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει με την κουρτίνα και ένα παντελόνι», λέει η 52χρονη στο newsit.gr
Έρχεται ζεστός Ιούνιος στην Ελλάδα, αλλά ο ευρωπαϊκός «θόλος» θερμότητας δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας
«Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα», αναφέρει ο Κολυδάς
