Νοσοκομείο Νίκαιας: Βρέθηκε στο προαύλιο το μηχάνημα υπερήχων που είχε κλαπεί

Λύθηκε το μυστήριο με το ιατρικό μηχάνημα που εκλάπη τη Δευτέρα (25.05.2026) από το νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς βρέθηκε στο προαύλιο, ωστόσο τα ερωτήματα παραμένουν πολλά.

Το μηχάνημα που έκανε φτερά μέσα από το νοσοκομείο Νίκαιας, μπορεί να επέστρεψε στην θέση του, αλλά οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται και η υπόθεση φαίνεται περίπλοκη.

Το μηχάνημα που άρπαξαν άγνωστοι ήταν ο καρδιολογικός υπερήχου των ΤΕΠ αξίας 25.000 ευρώ. Μόλις έγινε γνωστή η απουσία του οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και ξεκίνησαν οι διαδικασίες προκαταρκτικής διερεύνησης.

Η υπόθεση περιπλέκεται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αργά το βράδυ της Δευτέρας έγινε ανώνυμο τηλεφώνημα προς την ασφάλεια του ΓΝ Νίκαιας, μέσω του οποίου άγνωστος ενημέρωνε ότι ο υπέρηχος βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.

Η ασφάλεια του νοσοκομείου κινητοποιήθηκε άμεσα και γύρω στις 3.20 τα ξημερώματα της Τρίτης το μηχάνημα βρέθηκε στον προαύλιο χώρο μέσα σε μια χαρτοσακούλα.

Από τις πρώτες έρευνες προκύπτει ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο γραφείο χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης, γεγονός που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές.

Η προκαταρκτική διερεύνηση συνεχίζεται κανονικά, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία.