Περιστέρι: «Δεν προλάβαινα να καθαρίσω λόγω γαστρεντερίτιδας» λέει η μητέρα των παιδιών που ζούσαν στην τρώγλη

Στην γαστρεντερίτιδα τα «έριξε» η μητέρα των 6 παιδιών που βρέθηκαν να ζουν σε δώμα – τρώγλη στο Περιστέρι με αποτέλεσμα να συλληφθεί με τον σύζυγό της για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Η μητέρα υποστήριξε πως η οικογένειά της δεν ζούσε μόνιμα σε αυτές τις συνθήκες, τονίζοντας ότι λόγω της γαστρεντερίτιδας, δεν μπορούσε τις τελευταίες ημέρες να καθαρίσει το σπίτι τους.

Η απίστευτη υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία γειτόνων και φαίνεται πως δεν είναι η μόνη. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο είδαν αδιανόητες εικόνες από το δωμάτιο 27 τ.μ. στο Περιστέρι όπου ζούσαν οι 2 γονείς με τα 6 παιδιά τους, 3 κορίτσια και 3 αγόρια.

Η μητέρα μίλησε στον ΑΝΤ1 προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα… Υποστήριξε πως τα κόπρανα που βρέθηκαν παντού στο σπίτι ήταν γιατί είχαν κολλήσει γαστρεντερίτιδα, δεν προλάβαιναν να χρησιμοποιήσουν όλοι το μπάνιο μιας και ήταν μόνο 1 για 8 άτομα και πως δεν μπορούσε να καθαρίσει καθώς πονούσε.

Ισχυρίστηκε μάλιστα πως αγόρασε σακούλες σκουπιδιών ώστε τα παιδιά να πηγαίνουν εκεί να κάνουν την ανάγκη τους, όταν το μοναδικό μπάνιο του σπιτιού χρησιμοποιούνταν από κάποιον άλλον.

«Σε καμία περίπτωση δεν ζούσαμε σε αυτές τις συνθήκες μόνιμα. Δεν μπορούσα να βγάλω 6 παιδιά να βγουν στον δρόμο. Ζήτησα βοήθεια από παντού ακόμα και από την εκκλησία αλλά κανείς δεν με βοήθησε. Αναγκαστήκαμε να μείνουμε στο δώμα μέχρι να μας παραδοθεί το σπίτι μας», εξήγησε αρχικά.

«Λίγες ημέρες μετά, τα παιδιά μαζί και εγώ κολλήσαμε γαστρεντερίτιδα. Δεν είχα δυνάμεις ούτε αντοχές να προλάβω και τα 6 παιδιά και έτσι το σπίτι βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση. Η γαστρεντερίτιδα με αποτελείωσε, θέλοντας και εγώ να κάνω χρήση του μπάνιου μαζί με τα παιδιά μου αλλά αυτό ήταν αδύνατο. Προμηθεύτικα πλαστικές σακούλες ώστε όσοι δεν προλάβουν να κάνουν χρήση του μπάνιου να χρησιμοποιήσουν αυτές. Στη συνέχεια καθάριζα ότι προλάβαινα και όσο μπορούσα παράλληλα με τους πόνους που είχα», συνέχισε.

«Θα αγωνιστώ για να πάρω τα παιδιά μου πίσω. Δεν υπάρχει ζωή για εμένα χωρίς τα παιδιά μου. Είμαστε μία οικογένεια αγαπημένη και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η στήριξη της πολιτείας», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως τα παιδιά φιλοξενούνται στο «Παίδων» νοσοκομείο.

Οι πρώτες εικόνες από το δώμα

Αστυνομικοί μπαίνοντας στο μικρό σπίτι, δεν μπορούσαν να πιστέψουν τα όσα έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους. Βίντεο ντοκουμέντο από το εσωτερικό του δώματος, έβγαλε στο «φως» το MEGA, τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, υπάρχουν σπασμένα πλακάκια στο μπάνιο, ακαθαρσίες, φαγητά πεταμένα και κούτες στο δώμα που τα 6 αδερφάκια ζούσαν με τους γονείς τους.

Η μητέρα τους ήταν έγκυος στο 7ο παιδί.

Η συγκεκριμένη οικογένεια ζούσε σε έναν χώρο λίγων τετραγωνικών σε ένα δώμα που βρισκόταν δίπλα από τους θερμοσίφωνες και άλλα αντικείμενα στην ταράτσα του κτιρίου.

Τα μέλη της οικογένειας αρκετές φορές έκαναν μπάνιο σε σπίτια γειτόνων τους ενώ όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, ακόμα και οι γονείς των παιδιών κυκλοφορούσαν βρώμικοι.

Μάλιστα, αντί για κουρτίνες στο παράθυρο του δωματίου είχαν τοποθετήσει μαύρες σακούλες σκουπιδιών.

Οι γονείς καταδικάστηκαν σε 16 μήνες φυλάκιση, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε βαθμό πλημμελήματος.