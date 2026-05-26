Θεσσαλονίκη: «Χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει» λέει 52χρονη που της επιτέθηκε 25χρονος Αιγύπτιος μέσα στο μαγαζί της

Δραματικές στιγμές έζησε μια 52χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 25χρονος Αιγύπτιος μπήκε στο κατάστημα της και αφού της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου απο το κινητό του, την ακινητοποίησε, τη χτύπησε, την έριξε στο πάτωμα και την τραυμάτισε.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Τρίτης 12/05. Η 52χρονη βρισκόταν στο κατάστημα που διατηρεί στη Θεσσαλονίκη, όταν ο 25χρονος Αιγύπτιος μπήκε μέσα και την πλησίασε. Το θύμα περιγράφει στο newsit.gr όσα έγιναν και συγκλονίζει:

«Μπήκε μέσα στο κατάστημα μου και έκανε πως κοιτούσε. Δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα, για κάποιο λόγο κάλεσα στο τηλέφωνο τον σύζυγο μου. Τότε αυτός ο άνδρας μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο από το κινητό του και μου επιτέθηκε. Έβγαλε ένα μικρό σουγιά, με απείλησε και με έριξε κάτω. Άρχισε να με χτυπάει στο πάτωμα, χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει με την κουρτίνα και ένα παντελόνι. Νόμιζα ότι θα πεθάνω και προσπάθησα να αντισταθώ. Σε έξι λεπτα ευτυχώς έφτασε ο σύζυγος μου. Τον σταμάτησε και τον έβγαλε έξω από το μαγαζί. Αυτός τότε μπόρεσε και διέφυγε. Ευτυχώς ο σύζυγος μου δεν είχε πάει ακόμα στη δουλειά γιατί διαφορετικά δε θα ζούσα. Καθε λεπτό όμως στα χέρια του δράστη ήταν αιώνας. Έμαθα ότι επιτέθηκε και σε άλλη γυναίκα. Ευτυχώς η αστυνομία τον εντόπισε και τον έπιασε».

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο αλλά και στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το newsit.gr, ο 25χρονος έτρεξε να ξεφύγει μετά το περιστατικό και χάθηκε στους δρόμους της γειτονιάς.

Η 52χρονη γυναίκα είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου και νοσηλεύτηκε.

Για την επίθεση στην 52χρονη γυναίκα έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και για παράβαση του Νόμου περί όπλων, σε βάρος του 25χρονου Αιγύπτιου. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ο 25χρονος όμως κρατείται ήδη στις φυλακές για ληστεία που διέπραξε πέντε μέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.