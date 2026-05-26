Ελλάδα

Έρχεται ζεστός Ιούνιος στην Ελλάδα, αλλά ο ευρωπαϊκός «θόλος» θερμότητας δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας

«Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα», αναφέρει ο Κολυδάς
Θάλασσα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η Ευρώπη και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα στον μήνα Μάιο ο υδράργυρος σε αρκετές χώρες έχει απογειωθεί. 

Ο «θόλος θερμότητας» που χτυπά την Ευρώπη με άκρως υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δεν θα επηρεάσει σε αυτό τον βαθμό την Ελλάδα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.  

Η χώρα μας θα βιώσει υψηλές θερμοκρασίες τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, όμως δεν θα ζήσει καταστάσεις που συναντούν οι κάτοικοι στη δυτική Ευρώπη.

«Ζέστη στην Ελλάδα, αλλά όχι «θόλος θερμότητας» τύπου ΒΔ Ευρώπης. Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν ακραίο επεισόδιο τύπου Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας», αλλά περισσότερο στα όρια της θερμής ζώνης. Επομένως, μιλάμε για ζέστη, πιθανόν αισθητή σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι για συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προκάλεσαν τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Παράλληλα όπως επισημαίνει σε άλλη του ανάρτηση ότι τα 30αρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα επανέλθουν , κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

«Υποχωρεί ο καύσωνας της ΒΔ Ευρώπης σταδιακά , αλλά οι θερμές μάζες του δεν μας επηρεάζουν όπως έχουμε αναφέρει και στο σχετικό άρθρο μας. Τα 30αρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα επανέλθουν, κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
90
88
82
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει» λέει 52χρονη που της επιτέθηκε 25χρονος Αιγύπτιος μέσα στο μαγαζί της στη Θεσσαλονίκη
«Μου έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, μου επιτέθηκε, έβγαλε ένα μικρό σουγιά και με έριξε κάτω. Άρχισε να με χτυπάει στο πάτωμα, χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει με την κουρτίνα και ένα παντελόνι», λέει η 52χρονη στο newsit.gr
Ο Αιγύπτιος που επιτέθηκε σε 52χρονη
Newsit logo
Newsit logo