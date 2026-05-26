Έρχεται ζεστός Ιούνιος στην Ελλάδα, αλλά ο ευρωπαϊκός «θόλος» θερμότητας δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας

Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η Ευρώπη και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα στον μήνα Μάιο ο υδράργυρος σε αρκετές χώρες έχει απογειωθεί.

Ο «θόλος θερμότητας» που χτυπά την Ευρώπη με άκρως υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δεν θα επηρεάσει σε αυτό τον βαθμό την Ελλάδα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Η χώρα μας θα βιώσει υψηλές θερμοκρασίες τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, όμως δεν θα ζήσει καταστάσεις που συναντούν οι κάτοικοι στη δυτική Ευρώπη.

«Ζέστη στην Ελλάδα, αλλά όχι «θόλος θερμότητας» τύπου ΒΔ Ευρώπης. Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν ακραίο επεισόδιο τύπου Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας», αλλά περισσότερο στα όρια της θερμής ζώνης. Επομένως, μιλάμε για ζέστη, πιθανόν αισθητή σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι για συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προκάλεσαν τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Παράλληλα όπως επισημαίνει σε άλλη του ανάρτηση ότι τα 30αρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα επανέλθουν , κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

«Υποχωρεί ο καύσωνας της ΒΔ Ευρώπης σταδιακά , αλλά οι θερμές μάζες του δεν μας επηρεάζουν όπως έχουμε αναφέρει και στο σχετικό άρθρο μας. Τα 30αρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα επανέλθουν, κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.