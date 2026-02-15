Ντόρα Μπακογιάννη για Σία Κοσιώνη: Βελτιώνεται κάθε μέρα, αρρώστησε και ο εγγονός μου μαζί της

Η Ντόρα Μπακογιάννη βρέθηκε καλεσμένη στο «Face 2 Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου και μίλησε μεταξύ άλλων, για την περιπέτεια υγείας που είχε προ ημερών η Σία Κοσιώνη, όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες σε νοσοκομείο.

Η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά, σε ερώτηση για την Σία Κοσιώνη: «Είναι καλά, δόξα τω Θεώ, βελτιώνεται κάθε μέρα. Δεν είχα να διαχειριστώ τον εγγονό μου, ο Κώστας περισσότερο, διότι αρρώστησε και αυτός ο καημένος μαζί. Πέρασε κι ο εγγονός μου Covid, άρα δεν μπορούσε να πλησιάσει τη γιαγιά. Τώρα είναι όλοι καλά».

Η γνωστή δημοσιογράφος αρχικά νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, ενώ τη Δευτέρα (26.01.2026) βγήκε από την εντατική του νοσοκομείου και μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο νοσηλείας του νοσοκομείου, συνεχίζοντας την αποθεραπεία της. Η Σία Κοσιώνη, σύμφωνα με ανάρτηση του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη, την Πέμπτη (05.02.2026) επέστρεψε τελικά στο σπίτι της, γερή και δυνατή.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος αναφέρθηκε εκτενώς στην πνευμονία που πέρασε λόγω πνευμονιόκοκκου και ευχαρίστησε τα αγαπημένα της πρόσωπα που της έδωσαν κουράγιο και δύναμη με την αγάπη τους. Η Σία Κοσιώνη έκανε ιδιαίτερη αναφορά τόσο στον «φύλακα άγγελό της», όπως χαρακτηρίζει τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη όσο στον μονάκριβο γιο της, Δήμο, αλλά και στη μητέρα της.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα δικά της προβλήματα υγείας και τον τρόπο που επέλεξε να τα διαχειριστεί. «Σκέφτηκα “άμα πεθάνεις, τι θα γίνουν τα παιδιά σου”» είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και στον Κώστα Καραμανλή: «Δε νομίζω καταρχήν ότι μπορούμε να βάλουμε και τους δύο στο ίδιο τσουβάλι. Είναι διαφορετικοί οι λόγοι του Καραμανλή, διαφορετικοί οι λόγοι του Σαμαρά» και πρόσθεσε «νομίζω ότι ο Σαμαράς έχει πραγματικά προσωπικά θέματα πάρα πολύ μεγάλα με τον Μητσοτάκη. Δεν θέλει τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Τώρα το γιατί, φωνάξτε τον εδώ πέρα, σας τα πει».

Κληθείσα να σχολιάσει αν ο κύριος Σαμαράς θα κάνει ζημιά στη ΝΔ απάντησε. «Δεν το ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω αν τελικά θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει κόμμα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να είσαι αξιόπιστος σε αυτά που λες. Όταν λες, παραδείγματος χάρη, ότι είναι κακό να διαγράφεις ανθρώπους, είναι χρήσιμο να θυμάσαι τι είχες κάνει εσύ. Όταν λοιπόν έχω διαγράψει ανθρώπους και ο ένας και ο άλλος, ε εντάξει παιδιά, ας μην κάνουμε τώρα κριτική. Εγώ ήμουν πάντα εναντίον των διαγραφών. Πάντα. Διαχρονικά εναντίον των διαγραφών».