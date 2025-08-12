Ελλάδα

Ο 15χρονος Δημήτρης που έπαθε θερμοπληξία και υπεβλήθη σε μεταμόσχευση, πλέον μιλά και τρώει – Συγκινεί ο πατέρας του

Συγκινεί ο πατέρας του εφήβου που γλίτωσε από βέβαιο θάνατο – «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»
Συγκίνηση προκαλούν τα θετικά νέα από το Τορίνο, όπου νοσηλεύεται ο 15χρονος Δημήτρης από το Μέτσοβο, μετά τη μεταμόσχευση ήπατος που υποβλήθηκε εξαιτίας θερμοπληξίας που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Ο πατέρας του δήλωσε ότι ο γιος του, που είχε πάθει θερμοπληξία, πλέον μιλά και τρώει μετά την μεταμόσχευση, ενώ σύμφωνα με τον γιατρό που τον παρακολουθεί, σύντομα θα πάρει εξιτήριο. «Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Βγήκαμε από την Εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας. Το παιδί άρχισε να μιλάει, να τρώει. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά», είπε συγκινημένος στον ALPHA News.

Ο έφηβος, ανοίγοντας τα μάτια του μετά τη μεταμόσχευση, είδε δίπλα του τη μητέρα του και τη ρώτησε πού είναι ο πατέρας του. Ο πατέρας του ευχαρίστησε «όλη την κοινωνία, την πολιτεία στην Ελλάδα που με βοήθησε και ηθικά και πρακτικά» και, με τρεμάμενη φωνή, το παιδί-δότη: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι αυτό που έδωσε ζωή στο δικό μου παιδί. Είμαι συγκινημένος».

Στον Δημήτρη έχουν πει ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας, αλλά δεν γνωρίζει για τη μεταμόσχευση. «Χάρη στις προσευχές όλης της κοινωνίας, όλης της Ελλάδας, δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Πίστη στο Θεό, τίποτα άλλο. Δεν έχουμε κανένα σωληνάκι, τίποτα. Όπως το είπατε: θαύμα», κατέληξε ο πατέρας.

