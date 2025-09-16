Ο 32χρονος που συνελήφθη για τις επιθέσεις σε ανήλικες στο Αιγάλεω είναι ο εμπρηστής του Υμηττού

Μπροστά σε μία έκπληξη έφτασαν οι αστυνομικές αρχές που πέρασαν χειροπέδες στον 32χρονο από την Παλαιστίνη, που φέρεται να επιτέθηκε σε δύο ανήλικες στο Αιγάλεω.

Εκτός από σεσημασμένος, διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος πίσω από τις επιθέσεις στο Αιγάλεω είναι ο ίδιος που έβαλε την μεγάλη φωτιά στον Υμηττό, στις 7/9/25.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος είχε καταγραφεί σε βίντεο για τη φωτιά που κατηγορείται ότι έβαλε, το απόγευμα της 7ης Αυγούστου και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, κοντά στη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Από το βίντεο ντοκουμέντο που πρώτο έφερε στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr αλλά και από μαρτυρίες, οι αρχές φαίνεται να ταυτοποίησαν το άτομο που είχε καταγραφεί από κάμερες, τη στιγμή που ξέσπαγε η φωτιά στον Υμηττό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι μετά τη σύλληψη για τις επιθέσεις εναντίον των γυναικών στο Αιγάλεω, σήμερα (16/9/25) ο 32χρονος οδηγήθηκε από στελέχη της ΔΑΕΕ στον εισαγγελέα, για τον εμπρησμό στον Υμηττό.

Ο 32χρονος Παλαιστίνιος έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στις 11 Μαΐου 2025 είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε συμπατριώτη του, στην περιοχή της Ομόνοιας.