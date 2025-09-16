Τα ντοκουμέντα έφεραν σύλληψη για τη φωτιά στον Υμηττό – Με χειροπέδες ένας Παλαιστίνιος

Ο άνδρας από την Παλαιστίνη συνελήφθη την Τρίτη (16/9/25), για την φωτιά στον Υμηττό που είχε ξεσπάσει στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η συστηματική έρευνας που έκαναν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες, τόσο για την συγκεκριμένη φωτιά όσο και για ακόμα τρεις εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού, οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου άνδρα και μάλιστα για τη δράση του, υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό.

Όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες, έχει καταγραφεί η ανδρική φιγούρα μέσα στην πυκνή βλάστηση, η οποία στην επόμενη φωτογραφία φαίνεται να έχει λαμπαδιάσει.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, κοντά στη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Εκτός από το βιντεοληπτικό υλικό, αξιοποιήθηκαν και μαρτυρίες αλλά και άλλα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τους εμπρησμούς.