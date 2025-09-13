Ο 42χρονος μαστροπός έστελνε απειλητικά μηνύματα στις κοπέλες για να μην μιλήσουν – «Το σώμα σου είναι δικό μου, δεν θα το πειράξεις»

Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον 42χρονο μαστροπό που κατηγορείται πως βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του και ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Κοντός».

Ο μαστροπός ήταν φόβος και τρόμος για τα θύματά του καθώς στα κορίτσι που εξέδιδε και βίαζε, έστελνε και απειλητικά μηνύματα για να μην μιλήσουν και τον «καρφώσουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποκαλυπτικές είναι συνομιλίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Πρόκειται για συνομιλία που έγινε τον Μάιο του 2022 και σε αυτήν αναφέρεται:

-Θύμα μαστροπού: Δεν αντέχω άλλο, φεύγω! Θέλω να φύγω.

-Κατηγορούμενος: Τι είναι αυτά; Τι μου λες; Μη μου κλείνεις το τηλέφωνο, απάντησε μου τώρα με ακούς; Θα σε …

-Θύμα μαστροπού: Παίρνω ταξί και έρχομαι.

Όπως κατήγγειλαν τα θύματα, τις απειλούσε, τις εξανάγκαζε να κάνουν ναρκωτικά και τις βιντεοσκοπούσε διακινώντας το υλικό στο διαδίκτυο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από τις έως τώρα 5 καταγγέλλουσες, ακόμα δύο κοπέλες έχουν επικοινωνήσει με την αστυνομία κι έχει οριστεί ραντεβού για να καταθέσουν σχετικά με τον 42χρονο.

Ερωτικά ραντεβού με χίλια ευρώ

Στις καταγγελίες για τη δράση του 42χρονου μαστροπού περιγράφονται βιασμοί, ξυλοδαρμοί, ερωτικά ραντεβού με τιμή που έφτανε ακόμα και τα 1.000 ευρώ.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star ο κατηγορούμενος διαφήμιζε τα κορίτσια στους πελάτες του, αναφέροντας ακόμα και Σταρ Ελλάς.

Η συνομιλία που έφερε στο φως το Star είναι αποκαλυπτική.

42χρονος: Πες μου εσύ…

Άνδρας: Τώρα θα μου πεις… Πρέπει να μου κάνεις τιμούλα. Ήταν η άλλη που είχε πάει τότε ο γιατρός ο φίλος μου, με εκείνη την τύπισσα, πώς τη λέγανε… Σταρ Ελλάς. Λοιπόν, θέλει να πάει, έχω δύο πράγματα. Αλλά πρόσεξε τι τιμή θα μου δώσεις, γιατί αυτός είναι μπασμένος και ψωνίζει κι από αλλού.

«Μου έχει καταστρέψει τη ζωή»

«Στην ουσία μου έχει καταστρέψει τη ζωή με τους γύρω μου, με τους ανθρώπους μου. Σαφώς από τότε έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μου. Ήταν σίγουρα ελευθερία και μία λύτρωση το ότι συνελήφθη», λέει θύμα του 42χρονου.

Η κοπέλα είναι μία από τις πέντε γυναίκες που κατήγγειλαν τον 42χρονο μαστροπό. Τον γνώρισε στα 19 της χρόνια και της παρουσιάστηκε ως «καλός Σαμαρείτης». Λίγους μήνες μετά, όπως ισχυρίζεται, άρχισε να την απειλεί ότι θα κάνει κακό στους δικούς της ανθρώπους. Την ανάγκαζε να κάνει ερωτικά ραντεβού και να συμμετέχει σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Την έλεγχε σε όλα, καθώς θεωρούσε ότι του ανήκει.

«Είχε έρθει μία φορά και με είχε χτυπήσει στα χέρια και τα πόδια. Μου είπε: ”Δε θα ξαναπειράξεις το σώμα σου. Δεν θα αφήνεις σημάδια πάνω του. Το σώμα σου μου ανήκει. Δεν έχεις δικαίωμα να το πειράζεις ή να αφήνεις σημάδια”. Όταν του έλεγα ότι θέλω να κάνω τατουάζ, μου απαντούσε: ”Δεν υπάρχει περίπτωση, το σώμα σου είναι δικό μου”. Ωρυόταν μόνος του, χτύπαγε το κεφάλι του στον τοίχο, βάραγε τις πόρτες».

Δικηγόρος κατηγορούμενου: «Ο 42χρονος δεν έχει βιάσει και δεν έχει εκβιάσει κάποιον»

Ο δικηγόρος του 42χρονου, κ. Αγγελάκος λέει πως ο πελάτης του δεν έχει κάνει αυτά για τον οποία τον κατηγορούν. «Αρνείται τις κατηγορίες. Δεν έχει βιάσει, δεν έχει εκβιάσει, δεν έχει πιέσει κανέναν να κάνει οτιδήποτε. Δεν έχει σχέση με ναρκωτικά, ουδέποτε έκανε χρήση και ούτε έχει επαφή με ναρκωτικές ουσίες. Πρόκειται για σκευωρία κατασκευασμένη εις βάρος του».

Ο 42χρονος, που απολογείται τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για μαστροπεία, αλλά αθωώθηκε στο δικαστήριο.