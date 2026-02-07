Ο 54χρονος σμήναρχος κατάσκοπος της Κίνας με τη «διπλή» ζωή, τα κρυφά εμβάσματα και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών

Επί ενάμισι χρόνο η δράση του περνούσε κάτω από τα ραντάρ. Εμπειρότατος, με άριστες γνώσεις στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και χαμηλών τόνων. Ο 54χρονος αξιωματικός της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και κατάσκοπος της Κίνας φρόντιζε μεθοδικά να «θολώνει» τα νερά για να στέλνει τακτικά άκρως απόρρητες πληροφορίες στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Η «διπλή» ζωή του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος δρούσε ως κατάσκοπος για λογαριασμό των Κινέζων «αφεντικών» του, έλαβε τέλος, όταν και συνελήφθη μέσα στη μονάδα που διοικούσε στο Καβούρι στις 5 Φεβρουαρίου.

Ο 54χρονος σμήναρχος αποφάσισε να δοκιμάσει μία νέα πρόκληση. Να κατασκοπεύει την πατρίδα του για χάρη μίας άλλης χώρας. Σε κανέναν δεν κίνησε τις υποψίες το περίεργο ταξίδι του καριερίστα αξιωματικού στην Κίνα με το πρόσχημα ότι σκόπευε να μάθει τη γλώσσα.

Ο σμήναρχος ωστόσο είχε πάρει ήδη τα πρώτα μαθήματα κατασκοπείας. Φρόντιζε μάλιστα να καλύπτει τα ίχνη του με αναρτήσεις και άρθρα του σε ιστοσελίδα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, με τον τίτλο «Ο 5λεπτος οδηγός σας για τις απειλές από εσωτερικούς παράγοντες».

«Οι εσωτερικές απειλές είναι πιθανοί κίνδυνοι εντός μιας εταιρίας, συνήθως από εσωτερικούς παράγοντες με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και συστήματα», έγραφε.

Είχε παρουσία ακόμη και σε πλατφόρμα αναζήτησης εργοδοτών όπου έγραφε χαρακτηριστικά πως αναζητά νέες προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια.

Ψάχνουν συνεργάτες του

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA το Σάββατο (07.02.2026), στο «μικροσκόπιο» των ερευνών έχουν τεθεί ακόμη ένα πρόσωπο «κλειδί», καθώς και δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρονται να διατηρούσαν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, αναζητώντας όλες τις επαφές του κατηγορουμένου.

Πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου αναφέρουν:

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος φαίνεται να σήκωνε κατά καιρούς μικρά ποσά για να μην δώσει συγκεκριμένα ίχνη και συσσωρεύονταν τα χρήματα στον λογαριασμό του. Έχουν βρει μέχρι στιγμής οι ελληνικές Αρχές έως 60.000 ευρώ, ενώ φαίνεται να πληρωνόταν και με κρυπτονομίσματα».

Έχουν ήδη κάνει «φύλλο και φτερό» τον υπολογιστή και κάθε ψηφιακό αρχείο του κατασκόπου, προκειμένου να γίνει στη συνέχεια εκτίμηση της ζημιάς που έχει προκαλέσει στα εθνικά συμφέροντα.

Ποιος είναι ο σμήναρχος που έγινε πράκτορας

Όμως, ποιος είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τον σμήναρχο – κατάσκοπο;

Ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας με κύρος. Δήλωνε παντού την αγάπη του για την πατρίδα. Έκανε εκτενείς αναφορές στο αντικείμενο της δουλειάς του ενώ παράλληλα έδειχνε την ευαισθησία του σε θέματα κυβερνοασφάλειας και περιβάλλοντος.

Το κίνητρό του, όπως όλα δείχνουν, ήταν οικονομικό λαμβάνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά… άνωθεν.

«Μου κόπηκαν τα πόδια»

Συγγενής του 54χρονου μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» με τη Νατάσα Γιάμαλη στη συχνότητα του MEGA αναφέρει:

«Μου κόπηκαν τα πόδια. Πραγματικά έπεσα από τα σύννεφα. Πρώτον γι’ αυτό το συμβάν και δεύτερον για τον άνθρωπο τον συγκεκριμένο. Ποτέ δεν είχε δώσει δικαίωμα ότι είναι ύπουλος, ότι κρύβει πράγματα».

Το προφίλ του, πάντως, στα social media μόνο σε κατάσκοπο δεν παρέπεμπε. Πρωτοστατούσε σε συνέδρια με θέμα την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα 32 χρόνια υπηρεσίας του και η προσωπικότητά του έκαναν τους συναδέλφους του να μιλούν για ένα εξαιρετικά ικανό στέλεχος, ενώ τώρα στους κύκλους της Πολεμικής Αεροπορίας επικρατεί σοκ.

Είχε διατελέσει διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη μονάδα που σχετιζόταν με το ΝΑΤΟ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

– Μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα (Κακούργημα)

Ποινές

– Κάθειρξη 5 έως 20 χρόνια

– Αφαίρεση ελληνικής ιθαγένειας

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος είναι βαρύτατες και πλέον η ποινή του θα κριθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα την προσεχή Τρίτη (10.02.2026).