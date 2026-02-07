Το ραντεβού του σμήναρχου με τον Κινέζο σύνδεσμό του στην Αθήνα, οι σχέσεις με απόστρατους και οι συγγενείς που «πέφτουν από τα σύννεφα»

Νέα στοιχεία για το θρίλερ κατασκοπείας με «πρωταγωνιστή» τον 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι έρευνες αποκαλύπτουν το «σκοτεινό» παρασκήνιο, τις επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμο και την αναζήτηση τυχόν συνεργών του Έλληνα κατάσκοπου αξιωματικού με απόστρατους. Το Σάββατο (07.02.2026) έγιναν γνωστές και οι πρώτες αντιδράσεις από το συγγενικό του περιβάλλον.

Ο σμήναρχος είχε συνάντηση και στην Αθήνα με τον Κινέζο σύνδεσμό του από το Πεκίνο. Το 2025 ο Κινέζος κατάσκοπος ηλικίας 40 – 45 ετών παραβρέθηκε σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έκανε μία σύντομη στάση στην πρωτεύουσα όπου συναντήθηκε με τον 54χρονο σμήναρχο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι υπό έρευνα αν στο ραντεβού της Αθήνας, ο αξιωματικός που κατηγορείται για κατασκοπεία, παρέδωσε στον Κινέζο απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

Θεωρείται, μάλιστα, ότι από το 2024 οι δύο τους είχαν σχεδόν καθημερινή επικοινωνία

Οι πληρωμές φέρονται να γίνονται μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής που ήταν εγκατεστημένη στο κινητό τηλέφωνο – «σκιά» μάρκας Samsung.

Τα εμβάσματα κυμαίνονταν από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ τον μήνα ή το τρίμηνο, ανάλογα με τη σημαντικότητα των πληροφοριών.

Μέχρι στιγμής, από την έρευνα της υπόθεσης δεν προκύπτουν συνεργοί του 54χρονου στο στράτευμα, παρά τις προσπάθειές του να στρατολογήσει κι άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ωστόσο, αναζητούσε πληροφορίες και εκτός αρμοδιότητάς του.

Σύμφωνα με τον Alpha, πριν αναλάβει τη θέση του διοικητή μονάδας στο Καβούρι, είχε πόστο στο επιτελείο στον τομέα των εξομοιωτών και του ηλεκτρονικού πολέμου με πρόσβαση μεν σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, που δεν άγγιζαν, όμως, τον «σκληρό πυρήνα» των απόρρητων για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών είναι και η σχέση του σμήναρχου με απόστρατους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας κατάσκοπος της Κίνας – Το χρονικό της υπόθεσης

Με σκυμμένο το κεφάλι, ο 54χρονος σμήναρχος που ομολόγησε ότι δρούσε κατασκοπικά υπέρ της Κίνας, στέλνοντας στο Πεκίνο ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες, οδηγήθηκε στο αεροδικείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, είχε θέση – κλειδί καθώς είχε πρόσβαση στην «καρδιά» απόρρητων πληροφοριών και είχε ασχοληθεί με το λογισμικό για τα ιπτάμενα ραντάρ, αλλά είχε καταπιαστεί και με τα οπλικά συστήματα.

Όμως ποιος είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τον σμήναρχο – κατάσκοπο;

Ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας με κύρος. Δήλωνε παντού την αγάπη του για την πατρίδα. Έκανε εκτενείς αναφορές στο αντικείμενο της δουλειάς του ενώ παράλληλα έδειχνε την ευαισθησία του σε θέματα κυβερνοασφάλειας και περιβάλλοντος.

Το κίνητρό του, όπως όλα δείχνουν, ήταν οικονομικό λαμβάνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά… άνωθεν.

«Μου κόπηκαν τα πόδια»

Συγγενής του 54χρονου μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» με τη Νατάσα Γιάμαλη στο MEGA το Σάββατο αναφέρει:

«Μου κόπηκαν τα πόδια. Πραγματικά έπεσα από τα σύννεφα. Πρώτον γι’ αυτό το συμβάν, γιατί δεν είχα καν ότι υπάρχει καν αυτό το συμβάν, και δεύτερον για τον άνθρωπο τον συγκεκριμένο. Ποτέ δεν είχε δώσει δικαίωμα ότι είναι ύπουλος, ότι κρύβει πράγματα».

Το προφίλ του πάντως στα social media μόνο σε κατάσκοπο δεν παρέπεμπε. Πρωτοστατούσε σε συνέδρια με θέμα την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα 32 χρόνια υπηρεσίας του και η προσωπικότητά του έκαναν τους συναδέλφους του να μιλούν για ένα εξαιρετικά ικανό στέλεχος, ενώ τώρα στους κύκλους της Πολεμικής Αεροπορίας επικρατεί σοκ.

Είχε διατελέσει διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη μονάδα που σχετιζόταν με το ΝΑΤΟ.

«Οι κακόβουλοι πράκτορες ζουν ανάμεσά μας»

Στο βιογραφικό του μάλιστα αναφέρει ότι είναι και αρθρογράφος. Στα κείμενά του ασχολούνταν εκτενώς με ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Το 2023 έγραφε μεταξύ άλλων:

«Καθώς οι προηγμένες κυβερνοεπιθέσεις γίνονται πιο συχνές και έντονες και στοχεύουν σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων και βιομηχανιών, οι δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις προσπαθούν να προετοιμαστούν καλύτερα για τον μετριασμό των κυβερνοαπειλών και την αντιμετώπιση μιας πιθανής κυβερνοεπίθεσης που θα επηρεάσει τα έσοδά τους και θα βλάψει τη φήμη τους».

Και συνεχίζει λέγοντας ότι οι κακόβουλοι παράγοντες ζουν ανάμεσά μας και ότι… δουλεύουμε μαζί τους: «Ένας άνθρωπος από μέσα είναι κάθε άτομο που συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στον πλούτο και την εξέλιξή της. Τα άτομα που εργάζονται μέσα σε μια επιχείρηση μπορούν να είναι υπάλληλοι, συνεργάτες πολύτιμοι για κάθε εταιρεία. Αποτελούν ένα πλεονέκτημα για κάθε οργανισμό, αλλά μπορούν επίσης να αποτελέσουν σημαντική απειλή εάν δεν ληφθούν υπόψη».

Ωστόσο, εκτός από επαγγελματίας, είναι και οικογενειάρχης ο οποίος μοιραζόταν πολλές προσωπικές στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκδρομές στην Κύπρο, βόλτες στη θάλασσα, στα χιόνια με φίλους αλλά και επισκέψεις σε μοναστήρια.

Μέχρι πριν λίγα 24ωρα, τίποτα δεν πρόδιδε τη διπλή ζωή που έκανε ο κατάσκοπος της Κίνας, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί και σε στρατιωτικό εισαγγελέα την Τρίτη (10.02.2026).

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

– Μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα (Κακούργημα)

Ποινές

– Κάθειρξη 5 – 20 χρόνια

– Αφαίρεση ελληνικής ιθαγένειας.