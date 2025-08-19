Ελλάδα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο Νοσοκομείο Ρόδου

Ο υπουργός Υγείας μάλιστα αναδημοσίευσε μια συγκινητική ιστορία πρώην ασθενούς του νοσοκομείου
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο Νοσοκομείο Ρόδου, κατά την χθεσινή του επίσκεψη στο νοσοκομείο στην Ρόδο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε μάλιστα, ότι θα εκδοθεί άμεσα η οικοδομική άδεια για να ξεκινήσει η κατασκευή του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Σε ανάρτησή του στα social media, δηλώνει πως η κατασκευή του κέντρου είναι ένα αίτημα δεκαετιών, που «γίνεται πραγματικότητα».

Αναδημοσίευσε, μάλιστα, μια συγκινητική ανάρτηση μιας ασθενούς από τη Ρόδο, η οποία αναφέρει πως είναι άμεση ανάγκη για τους ασθενείς με καρκίνο στην περιοχή, να τους δοθεί η δυνατότητα να λαμβάνουν ακτινοθεραπείες.

«Χθες στα εγκαίνια των κλινικών του Γ. Νοσοκομείου Ρόδου αναφέρθηκα στην άμεση έκδοση της οικοδομικής αδείας, για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο Νοσοκομείο Ρόδου. Χάρη στις ενέργειες του Περιφερειάρχου κ. Χατζημάρκου και την καλή μας συνεργασία, ένα αδρανές αίτημα δεκαετιών, γίνεται πραγματικότητα. Αμέσως μετά την ομιλία μου και την ανάρτησή της στα τοπικά sites, άρχισαν κάποιοι την γνωστή τους μιζέρια. Σήμερα μία ασθενής, άγνωστη σε μένα, ανέβασε αυτή την συγκλονιστικά αληθινή ανάρτηση. Σας την δείχνω για να καταλάβετε τί είναι αυτό που τώρα γίνεται επιτέλους πραγματικότητα στα Δωδεκάνησα», ανέφερε ο Υπουργός στην ανάρτηση του.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Ρόδου, για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων κλινικών (Ογκολογική και Β’ Παθολογική) και των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

