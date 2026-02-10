Ελλάδα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τον πρώτο προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο

«Το Λαϊκό Νοσοκομείο αύξησε τον προϋπολογισμό του στα 65εκ. ευρώ, ενώ κατασκευάζουμε τα διπλάσια ΤΕΠ που θα παραδοθούν τον Απρίλιο» λέει ο υπουργός Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

«Εγκαινιάσαμε την λειτουργία του πρώτο προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΕΚΠΑ, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων, των ειδικευόμενων μας αλλά και των χειρουργών μας», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για να εγκαινιάσει τη λειτουργία του πρώτου προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής, ενώ τόνισε ότι με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατασκευάζονται τα διπλάσια Τμήματα Επειγόντων Περιστατικό που θα παραδοθούν τον Απρίλιο.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση του προσωπικού του Λαϊκού Νοσοκομείου από το 2019 κι έπειτα, αλλά και στον αυξημένο προϋπολογισμό του που, όπως λέει, έχει διπλασιαστεί και πλέον φτάνει τα 65 εκατ. ευρώ.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Σήμερα είναι μια μέρα μεγάλης χαράς για το Υπουργείο Υγείας και το Λαϊκό μας Νοσοκομείο. Σήμερα εγκαινιάσαμε την λειτουργία του πρώτο προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΕΚΠΑ, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων, των ειδικευόμενων μας αλλά και των χειρουργών μας.

Ένα οραματικό έργο που σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε επί θητείας μας σε ένα Νοσοκομείο που αγαπώ πολύ. Το Λαϊκό Νοσοκομείο επί Κυριάκου Μητσοτάκη ανέβασε συνολικά το προσωπικό του από τα 1298 στα 1652 άτομα με περισσότερος και γιατρούς και νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.

Και αύξησε τον προϋπολογισμό του από τα 30.000.000€ στα 65.000.000€ πάνω δηλαδή από 100%. Με τους πόρους του ΤΑΑ κατασκευάζουμε τα διπλάσια ΤΕΠ που θα παραδοθούν τον Απρίλιο και γενικά το εξελίσσουμε διαρκώς. Ευχαριστώ τους καθηγητές κ. Κλωνάρη και Νικητέα αλλά και την Διοίκηση του Νοσοκομείου και της 1ης ΥΠΕ αλλά και την εταιρία Medicare».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
84
71
69
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο - Μείωση ύλης, αξιολόγηση και εξεταζόμενων μαθημάτων
Οι προτάσεις του υπουργείου που παρουσίασε η Σοφία Ζαχαράκη στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής τίθενται στον εθνικό διάλογο - Ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων και συμμετοχή των τάξεων του Λυκείου στον τελικό βαθμό μεταξύ των προτάσεων
Σχολείο 34
Newsit logo
Newsit logo