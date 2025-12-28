Ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας για τη δέσμευση των λογαριασμών του: «Έχω υποβάλλει κανονικά και νόμιμα δηλώσεις»

Την δική του εξήγηση για τη δέσμευση των λογαριασμών του έδωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας, ορυζοπαραγωγός και Γενικός Γραμματέας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας που βρίσκεται στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας δηλώνει άναυδος για την δέσμευση των λογαριασμών του από το ελληνικό FBI και τονίζει ότι δεν έχει λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι διαπίστωσε τυχαία πως οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

«Πήρα τηλέφωνο στην τράπεζα να ρωτήσω τι συμβαίνει με τους λογαριασμούς μου και μου είπαν ότι έχουν δεσμευτεί από το ελληνικό FBI για οικονομικό έγκλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οπως μάλιστα είπε ότι ενημερώθηκε για τους λόγους της δέσμευσης μέσω δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο. «Έμαθα από sites ότι κατηγορούμαι για 17 “αγροτεμάχια-φαντάσματα” και για επιδοτήσεις ύψους 126.000 ευρώ από το 2019 μέχρι σήμερα. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουν τα sites τη δικογραφία μου; Αυτό είναι επαίσχυντο».

Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν είναι «κτηματίας», αλλά επαγγελματίας αγρότης εδώ και 20 χρόνια, ο οποίος νοικιάζει αγροτεμάχια και υποβάλλει κανονικά και νόμιμα δηλώσεις ΟΣΔΕ, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

«Έχει παγώσει όλη μου η ζωή. Οικογενειακά και επαγγελματικά έχω καταστραφεί. Αναγκάζομαι να ζητάω βοήθεια για να καλύψω βασικές υποχρεώσεις», ήταν τα λόγια του υποστηρίζοντας ότι έχει πάθει ηθική και οικονομική ζημιά.

Γιώργος Μπότας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Από τον έλεγχο και τις διασταυρώσεις διαπιστώθηκε ότι 17 αγροτεμάχια, τα οποία ο Μπότας δήλωνε ως μισθωμένα για καλλιέργεια φέρονται ότι δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτές ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις αυτές δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των προσώπων που ο ίδιος παρουσίαζε ως εκμισθωτές.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής υποστηρίζει ότι μίσθωνε αγροτεμάχια από 22 φυσικά πρόσωπα και έναν Ιερό Ναό. Για αυτά τα χωράφια δεν υπήρχε καμία εγγραφή στις περιουσιακές δηλώσεις των φερόμενων ιδιοκτητών, γεγονός που ακυρώνει τον ισχυρισμό περί νόμιμης μίσθωσης.

Με άλλα λόγια, τα αγροτεμάχια για τα οποία λάμβανε επιδοτήσεις δεν υφίσταντο ούτε καν στη φορολογική εικόνα των υποτιθέμενων ιδιοκτητών.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται έχει λάβει επιδοτήσεις 126.448 ευρώ από το 2019 έως το 2024.