Χανιά: Συνελήφθη 47χρονος μετά από καταγγελία για κακοποίηση του 16χρονου ΑμεΑ γιου του

Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται 47χρονος στα Χανιά, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία της συζύγου του κακοποίησε τον 16 ΑμεΑ γιο τους.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο ανήλικος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79% και στο πλαίσιο έρευνας για αυτή τη σοβαρή καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας η αστυνομία των Χανίων τον συνέλαβε.

Η σύλληψη έγινε χθες Κυριακή (17/5/2026), έπειτα από καταγγελία της 46χρονης συζύγου του και μητέρας του ανηλίκου, η οποία ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο 47χρονος φέρεται να έχει ασκήσει επανειλημμένως βία σε βάρος του παιδιού τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο άνδρας φέρεται να χτύπησε με τα χέρια του τον 16χρονο, προκαλώντας του τραύματα.

Ωστόσο, όπως κατήγγειλε η μητέρα, δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε ξανά επιτεθεί στον ανήλικο, χτυπώντας τον στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα, ενώ φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού.

Για τον ανήλικο έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.