Ο Έλον Μασκ μπλόκαρε κονδύλι για ψυχολογική υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ μεταναστών στην Ελλάδα

Κονδύλι προς τη χώρα μας, το οποίο προοριζόταν για την «Ενδυνάμωση των προσφύγων της LGBTQIA+ κοινότητας στην Ελλάδα», διέκοψε ο Έλον Μασκ την Πέμπτη (13.02.2025).

Η οικονομική βοήθεια που μπλόκαρε ο Έλον Μασκ είναι της τάξης των 25.000 δολαρίων, και αφορούσε μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας προσφύγων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του νεοσύστατου αμερικανικού Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), «δεξί χέρι» του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ιδιοκτήτης των Χ, SpaceX και Tesla, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ πάνω από μία φωτογραφία της ελληνικής σημαίας δίπλα στη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, σχολιάζοντας «υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις».

Στο tweet, μάλιστα, που παρέθεσε ο Μασκ από τον χρήστη «Libs of TikTok», διατυπώνεται το ερώτημα «γιατί χρηματοδοτούμε τέτοια σκουπίδια;».

While looking into this, the team identified a $25,000 award entitled “Empowering LGBTQIA+ Refugees in Greece” with the description “To provide material, legal and psychological support to LGBTQIA+ asylum seekers and refugees; inform and raise awareness of civil society on issues… https://t.co/M5IvIq70PU