Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα συμπληρώματος διατροφής – Διαπιστώθηκαν αυξημένα επίπεδα ζυμών και μυκήτων

Η εταιρεία που διακινεί το προϊόν καλείται να προχωρήσει άμεσα στην απόσυρσή του από την αγορά
ΕΟΦ
Σε μία ακόμη ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας συμπληρώματος διατροφής προχώρησε ο ΕΟΦ, καθώς σε αυτήν εντοπίστηκαν αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας.

Συγκεκριμένα, η ανάκληση αφορά την παρτίδα Χ0210 του προϊόντος συμπληρώματος διατροφής PREVENT FLU INOPLUS (γεύση πορτοκάλι, λήξη 10/2027), στην οποία, σύμφωνα με εργαστηριακούς ελέγχους του ΕΟΦ, καταγράφηκαν αυξημένα επίπεδα ζυμών και μυκήτων.

Η εταιρεία που διακινεί το προϊόν καλείται να προχωρήσει άμεσα στην απόσυρσή του από την αγορά.

Αναλυτικά η απόφαση του ΕΟΦ: «Αποφασίζουμε την ανάκληση της παρτίδας Χ0210 του συμπληρώματος διατροφής PREVENT FLU INOPLUS (Με γεύση πορτοκάλι), με ημ. Λήξης 10/27 λόγω του ότι τα αποτελέσματα των Δοκιμών/Αναλύσεων του εργαστηρίου του ΕΟΦ δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος όσον αφορά στο συνολικό αριθμό ζυμών και μυκήτων.

Η εταιρεία INOPLUS BY NATURE που είναι υπεύθυνη για την διακίνηση του προϊόντος οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της παρτίδας, προκειμένου να την αποσύρει από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».

Πηγή: iatropedia.gr

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έκκληση της αδελφής της 24χρονης από τη Βέροια για πληροφορίες από όποιον γνωρίζει κάτι για τον βαρύ τραυματισμό της
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα, καθώς - λόγω της κατάστασης της υγείας της - δεν είναι σε θέση να μιλήσει
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛΑΣ
Νέες καταγγελίες για επιθέσεις μαθητών σε βάρος καθηγητών: «Με χτύπησαν στην πλάτη με στυλό, μου πετούσαν μπουκάλια και με έβριζαν»
Ο θάνατος της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκημετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, επανέφερε το πρόβλημα, με εκπαιδευτικούς να καταγγέλλουν ότι δέχονται bullying από μαθητές
Close up of sad student receiving bad news on laptop sitting on a desk at home at night
«Έκανα το σπίτι μου καταφύγιο, πήγαμε τέσσερις και γυρίσαμε όλοι» λέει επαναπατρισθείσα από το Άμπου Ντάμπι
«Η κόρη μου, Βικτώρια, ήταν η αφορμή να πω μέσα μου "πρέπει να φύγεις" μια μέρα που δεχτήκαμε δύο απανωτά αλέρτ, και το παιδί μου μού είπε "Μαμά, φοβάμαι!"» περιγράφει η Μαρία Θεοχάρη
Επαναπατρισθείσα
Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και πτώση της θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου
καιρός
