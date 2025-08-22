Ο ΕΟΦ απαγορεύει την παράλληλη εξαγωγή 95 φαρμάκων για τρεις μήνες

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) δημοσίευσε σήμερα (22.08.2025) τη λίστα με τα 95 φαρμακευτικά σκευάσματα, για τα οποία ισχύει η απαγόρευση.

Mετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας στην αγορά, o ΕΟΦ αποφάσισε να απαγορεύσει προσωρινά τις παράλληλες εξαγωγές και την ενδοκοινοτική διακίνηση 95 φαρμάκων.

Η απαγόρευση ισχύει για 3 μήνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, ενώ υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου απαγορεύεται και η αποθεματοποίηση των φαρμάκων.

Δείτε εδώ τη λίστα με τα 95 φαρμακευτικά σκευάσματα.

«Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη», αναφέρει ο ΕΟΦ.

Η ρύθμιση αφορά όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν λάβει έγκριση από τον Οργανισμό για έκτακτη εισαγωγή ή κυκλοφορούν κατ’ εξαίρεση με ξενόγλωσση επισήμανση.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους διανομείς συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές.

