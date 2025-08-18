Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για 5 συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την καρδιά

Ο ΕΟΦ, μετά από ενημέρωση που δέχτηκε από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση πέντε προϊόντων συμπληρωμάτων διατροφής που φαίνεται να περιέχουν επικίνδυνες για την υγεία ουσίες.

Τα προϊόντα αυτά προωθούνται ως συμπληρώματα διατροφής και είναι πιθανόν να έχουν διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, λέει ο ΕΟΦ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, τα προϊόντα Zero Termo Herbal Mixed power coffee, AB slim-slim cellulose capsule και Sliming bomb περιέχουν τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη (sibutramine) και τα προϊόντα Zero Termo Mixed Orange tea και Zero termo chocolate τις δραστικές ουσίες σιβουτραμίνη (sibutramine) και σιλδεναφίλη (sildenafil).

Τα προϊόντα δεν αναγράφουν ότι περιέχουν αυτές τις ουσίες στη συσκευασία τους και μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη.

H ουσία σιλδεναφίλη αποτελεί δραστική ουσία, η παρουσία της οποίας καθιστά τα σκευάσματα αυτά που την περιέχουν μη εγκεκριμένο φάρμακο, ενώ συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σιβουτραμίνη από την άλλη, αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας και απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των φαρμάκων που την περιέχουν.

Δείτε φωτογραφίες των προϊόντων που δημοσίευσε ο ΕΟΦ:

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.