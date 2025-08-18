Ελλάδα

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για 5 συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την καρδιά

Αυτά το προϊόντα είναι πιθανόν να έχουν διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Ο ΕΟΦ, μετά από ενημέρωση που δέχτηκε από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση πέντε προϊόντων συμπληρωμάτων διατροφής που φαίνεται να περιέχουν επικίνδυνες για την υγεία ουσίες.

Τα προϊόντα αυτά προωθούνται ως συμπληρώματα διατροφής και είναι πιθανόν να έχουν διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, λέει ο ΕΟΦ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, τα προϊόντα Zero Termo Herbal Mixed power coffee, AB slim-slim cellulose capsule και Sliming bomb περιέχουν τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη (sibutramine) και τα προϊόντα Zero Termo Mixed Orange tea και Zero termo chocolate τις δραστικές ουσίες σιβουτραμίνη (sibutramine) και σιλδεναφίλη (sildenafil).

Τα προϊόντα δεν αναγράφουν ότι περιέχουν αυτές τις ουσίες στη συσκευασία τους και μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη.

H ουσία σιλδεναφίλη αποτελεί δραστική ουσία, η παρουσία της οποίας καθιστά τα σκευάσματα αυτά που την περιέχουν μη εγκεκριμένο φάρμακο, ενώ συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Η σιβουτραμίνη από την άλλη, αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας και απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των φαρμάκων που την περιέχουν.

Δείτε φωτογραφίες των προϊόντων που δημοσίευσε ο ΕΟΦ:

Φωτογραφία προϊόντος / φωτό από ΕΟΦ

Φωτογραφία προϊόντος / φωτό από ΕΟΦ

Φωτογραφία προϊόντος / φωτό από ΕΟΦ

Φωτογραφία προϊόντος / φωτό από ΕΟΦ

Φωτογραφία προϊόντος / φωτό από ΕΟΦ

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι κατηγορούμενοι για εμπρησμούς θα οδηγούνται πλέον στη φυλακή – Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα
Οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για την πυρκαγιά στην Πάτρα προφυλακίστηκαν – Συνέπεια των νέων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αυστηροποιούν τις ποινές για τους εμπρηστές
Καμμένα στην Πάτρα 2
Ελεύθεροι οι 2 συλληφθέντες για το έγκαυμα σε 5χρονο από παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη - «Τα μηχανήματα συντηρούνταν κανονικά»
Για την υπόθεση διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση - Ο ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου φέρεται να υποστηρίζει πως υπεύθυνη για την καλή λειτουργία και τη συντήρηση είναι η ιδιοκτήτρια εταιρία παιχνιδιών
Παιχνίδι 2
Newsit logo
Newsit logo